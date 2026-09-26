В интернете обсуждают фантастическое преображение Адрианы Лимы: в 45 лет супермодель выглядит на 30!

45-летняя Адриана Лима на светском мероприятии, сентябрь 2026 года (слева), справа - она же три года назад. Фото: José Oliva / Keystone Press Agency / Global Look Press + Imagespace / Keystone Press Agency / Global Look Press

Адриана Лима, отметившая в этом году 45-летие, буквально шокировала публику своим преображением. Дело в том, что в 2022 году модель родила третьего ребенка и поправилась почти на 30 килограммов. Адриана долго не могла сбросить вес и подвергалась хейту в Сети. Затем «ангел» Victoria’s Secret на какое-то время пропала с радаров, а в этом году Лима продемонстрировала феноменальное преображение: модель стала выглядеть так же, как и 15 лет назад. И речь не только про фигуру.

Конечно, Адриана похудела после третьих родов. Ей, наконец, удалось вернуть прежний размер. Но отдельного внимания заслуживает лицо модели: оно помолодело минимум лет на 15! Красивые очерченные скулы, идеально гладкая кожа, кошачий взгляд… Многие интернет-пользователи уверены, что у звезды очень хороший пластический хирург.

Адриана Лима в сентябре 2026 г. Фото: José Oliva / Keystone Press Agency / Global Look Press

За комментариями KP.RU обратился к Алексею Анисимову, пластическому хирургу и доценту кафедры эстетической хирургии Академии постдипломного образования ФМБА России.

«Фотографии Адрианы Лимы сейчас действительно производят впечатление: в 45 лет она словно вернулась в эпоху своего расцвета в Victoria’s Secret. Но я бы не стал искать здесь одну „секретную операцию“. Скорее всего, если эстетические вмешательства и проводились, речь идет о комплексной и очень деликатной работе. Первое, что бросается в глаза, — изменившаяся архитектура лица. Оно стало значительно более худым и рельефным: проявились скулы, появилась подскуловая впадина, стала очень четкой линия нижней челюсти. Именно поэтому сейчас многие говорят об удалении комков Биша. Но я бы с этим выводами не торопился. Адриана Лима значительно похудела, а после этого лицо может измениться очень сильно. У Адрианы изначально прекрасная костная структура: высокие скулы, выраженная нижняя челюсть, хорошие пропорции. Когда уходит лишний объем мягких тканей, эта архитектура просто становится видимой», — пояснил Алексей Анисимов.

Алексей Анисимов, пластический хирург клиники КЛАЗКО

Также хирург отмечает, что средняя треть лица могла вернуть естественный рельеф после отказа от филлеров. Часть из них могла естественным образом рассосаться, или препараты могли быть удалены.

«Второе заметное изменение касается зоны глаз. Взгляд стал более открытым, наружная часть брови располагается достаточно высоко, височная зона выглядит подтянутой. Теоретически такой эффект может быть результатом грамотной ботулинотерапии. Из хирургических вариантов похожий результат дает височный лифтинг или эндоскопическая подтяжка лба и бровей. В отдельных случаях определенный вклад может вносить блефаропластика. Но утверждать, что Лима сделала именно эти операции, по фотографиям нельзя», — добавляет Анисимов.

Адриана Лима на показе Victoria's Secret, 2008 год Фото: EASTNEWS/AFP.

Еще врач обратил внимание на овал лица. Для 45 лет он выглядит очень четким: практически нет провисания тканей, хорошо читается шейно-подбородочный угол.

«Такого результата можно добиваться по-разному. Это могут быть аппаратные методы, стимулирующие сокращение и уплотнение кожи, работа с коллагеном, а при наличии показаний хирургическая подтяжка тканей лица и шеи. И наконец, качество кожи. Именно оно часто выдает возраст гораздо сильнее, чем отдельные морщины. У Лимы кожа выглядит плотной и ровной. Подобное состояние кожи в 45 лет обычно является результатом не одной процедуры, а системной работы косметолога: ухода, фототерапии и лазерных методик, методов стимуляции коллагена, ботулинотерапии и, возможно, очень аккуратной коррекции отдельных зон филлерами», — рассказал Алексей Анисимов.

Во время третьей беременности Адриана Лима сильно поправилась. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хирург уверен, что секрет нынешнего вау-эффекта складывается из нескольких составляющих: заметного снижения веса, прекрасной генетики, грамотной косметологической поддержки и возможных точечных хирургических вмешательств.

«И здесь есть один профессиональный парадокс: если пластический хирург действительно принимал участие в этом преображении, то результат его работы хорош именно потому, что мы не можем уверенно сказать, что именно было сделано. Лиме не создали другое лицо. Напротив, визуально ей словно вернули более молодую версию ее собственного лица — те самые скулы, взгляд и четкий овал, которые мы помним по временам Victoria’s Secret», — подытожил Анисимов.

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