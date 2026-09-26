Фото: Mikolaj Barbanell / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая неожиданно стала одним из принципиальных противников пока еще не бандеровского режима, а личной власти «просроченного», заявила, что из-за ожиданий еще больших разрушений инфраструктуры Незалежной и в преддверии зимы, часть украинцев уже снова начала покидать страну. А потому, по ее словам, западным странам хорошо было бы приготовиться к новой волне украинских беженцев.

Правда, эта информация вряд ли обрадует ни власти, ни население многих европейских стран, поскольку она означает увеличение нагрузки на бюджеты и социальные программы, увеличение объемов программ поддержки – и это при заявленных снижениях их размера на каждого беженца, о чем уже в ряде стран, таких, как Германия, Польша, Великобритания и т.д., приняты соответствующие решения.

У населения европейских стран тоже нет повода для радости в связи с увеличением потоков беженцев, поскольку отношение к этим «богам, спустившимся с небес» к ним, как выражался в свое время один киевский пропагандист, сильно изменилось по сравнению с периодом начала СВО. И одна из причин – расходы бюджетов этих стран на украинских беженцев. А другая – поведение украинцев за рубежом. Наглые попрошайки, один в один ведущие себя, как их ныне «просроченный» лидер, продолжают вести себя, как будто им все должны, а они не обязаны соблюдать ни норм морали, ни правил поведения.

Наиболее сильно обострились отношения украинцев и местного населения в Польше. Поляки даже начали уже организовывать гражданские патрули, чтобы ввести украинцев в какое-то правовое русло. Конфликты поляков с украинцами регулярно происходят по всей стране. В Польше уже бьют людей за демонстрацию украинской символики или принадлежность к Украине. И, стоит отдельно отметить, что сами беженцы только демонстрацией своей символики не ограничиваются.

Как заявил агентству РИА Новости представитель польского подпольного движения Stop Grave, украинские беженцы рисуют нацистскую символику в общественных местах в Польше.

- Из Варшавы и Люблина приходят фотографии художеств переехавших в Польшу украинских поклонников УПА*, - рассказал он журналистам и добавил, что беженцы-свидомиты «обзывают» общественные места - подземные переходы, улицы - именем украинского националиста Евгения Коновальца, «украшают» их комбинациями цифр, означающих нацистские приветствия и так далее.

Последний случай, произошедший буквально на днях, снова взбудоражил всю Польшу. 31-летний украинец в польском Ярославе убил в монастыре ножом одного из священников, ранил другого, в общей сложности от него пострадали 5 человек. Причем, это был бывший ВСУшник, имевший украинский, немецкий паспорта и польский идентификационный номер PESEL для беженцев. Можно сказать, «натурализовался» так, что дальше уже некуда.

Впрочем, надеяться, что поклонники Бандеры станут вести с соблюдением общечеловеческих норм поведения – слишком хорошо думать о них. Горбатого, как гласит русская народная мудрость, только могила исправит. И то не факт, что в случае с украинцами это произойдет.

* - организация признана в России экстремистской и запрещена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Польский рецепт победы над Россией: летит дрон – военные звонят в полицию, начнется война – глава МИД откроет банку с вареньем

На Украине ужаснулись подготовке страны к «зиме судного дня»