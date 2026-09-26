Последствия удара БПЛА в Киевской области Фото: REUTERS.

Вечером 25 сентября прилетело в киевский бизнес-центр «Протасов» в Соломенском районе, где стоит дата-центр «Космонова». По данным Минобороны, он обеспечивал мобильный интернет и поддержку Starlink в интересах ВСУ. Компания повреждения признала: сервисы перевели на резервные площадки, данные сохранили за счёт географического резервирования. У части абонентов провайдера FAUST пропал интернет. Столичные паблики писали, что дым видели с обоих берегов Днепра.

Двумя сутками раньше, 23 сентября, та же спутниковая система загорелась с другой стороны границы. В деревне Воля-Кробовская под Груйцем, недалеко от Варшавы, огонь охватил энергоузел и резервный генератор наземной станции Starlink. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский сразу назвал пожар саботажем, элементом гибридной войны и «новой российской доктриной атак». Доказательств он не привёл, но в Варшаве русский след обычно находят раньше, чем приезжают пожарные. По словам поляков, станция уже работает штатно.

«Космонова» в киевском ряду не первая. С 23 по 25 сентября под удар попали дата-центр в «Парковом» (выставочный комплекс приостановил работу), основной узел Etherlink в центре Киева и площадка Datagroup. Мощности MiroHost, по словам основателя компании, уничтожены. Cityhost восстанавливает резервные копии на зарубежных серверах. Украинские провайдеры уверяют, что резервные каналы есть и весь интернет не ляжет. Специалисты по обмену трафиком при этом предупреждают о перебоях до 12 часов: при выпадении узла нагрузка уходит на соседние и перегружает их. Цифровой тыл армии, которая воюет дронами и спутниковой связью, выбивают по одному узлу.

Фото: REUTERS.

На одесском направлении так же методично. Мост в Маяках через Днестр: 9 августа после удара движение закрыли, на подъездах выросли многокилометровые пробки. 17 сентября поражены два моста в районе Маяков. 19-го, по украинским данным, туда ушло около 15 крылатых ракет и пять планирующих бомб. 20-го «Герань-4 Сикер» ударила по новому мосту, теперь удар повторился. Железнодорожный мост в Затоке уже потерян, и эта нитка трассы М-15 остаётся главной дорогой к Измаилу и Рени. Часть маршрута и без того идёт через молдавскую Паланку.

Вилково стоит в самом устье Дуная, у выхода к морю. Ночью источники писали о нескольких волнах реактивных дронов по дунайским портам и о мощных взрывах в Вилково. Минобороны называет порт пунктом приёма европейского оружия. Туда уже прилетало 17 августа.

По «Новой почте» в Одесском регионе это третий эпизод за месяц. 31 августа одесский терминал сгорел так, что восстанавливать нечего, 12 сентября последовал новый удар, двое раненых. Украинская сторона этой ночью признала повреждение административных зданий на территории предприятия в области, какого именно — не уточнила.

Сухогруз в море тоже ложится в эту статистику. За неделю с 19 по 25 сентября, по данным Минобороны, поражены 18 судов: 15 сухогрузов и три танкера. Страховщикам есть, что пересчитывать.

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