"Много орать о любви к Родине - подозрительно": Виктор Дробыш прошелся по российской эстраде

Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В гости на радио «Комсомольская правда» приходил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Он написал множество хитов, которые исполняют Валерия, Стас Пьеха, Лепс, певица Слава. О творчестве, о том, чем современная эстрада отличается от эстрады 30-40-летней давности, и стало ли легче стать звездой благодаря соцсетям, мы расспросили Виктора Дробыша.

- Виктор Яковлевич, вы окончили Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано… В это же время, когда учились, выступали в разных музыкальных группах и много гастролировали. Как на всё вас хватало?

- Если честно, на учебу мало времени оставалось. Мы гастролировали 300 дней в году. Но когда заканчивался концерт, музыканты уезжали в гостиницу, а я в пустом зале дворца спорта играл Баха, Шопена, Бетховена, Листа... В райдере было прописано – на сцене обязательно должно быть пианино. Не для концерта, а для моих занятий. Примерно такая была картина - пустой дворец спорта, лежат пьяные грузчики, охраняют аппаратуру, а я на сцене играю до трех ночи классику. Ночью выходил на улицу, метет метель (почему-то в памяти остались гастроли по Сибири, Дальнему Востоку), машины нет, и пёхом в гостиницу. Если повезёт - увидишь зеленый огонек такси, можно доехать... Такая жизнь воспитала характер.

- Вы родились в Ленинграде – в Колпино. В 90-х долго и успешно жили и работали в Финляндии, в Германии. Почему тогда уехали из России?

- Мне не нравились перемены в российской музыке. Это был такой лоходром. Были выдающиеся примеры этого лоходрома – «Ласковый май» и «Два кусочека колбаски». Мы бились за рок, хотя с группой «Санкт-Петербург» играли «Очарована, околдована». Это был наш хит. В России ещё не началась эпоха более качественной музыки. Поэтому я спокойно оставил свой маленький шоу-бизнес и уехал в Финляндию, первая моя жена была финка. Ребенок там пошел в школу. Для меня тогда уже был мир без границ. Я как будто бы и не уезжал, просто большую часть времени находился то в Германии, то в Финляндии. Делал проекты. Мне казалось, что там я на работе, а в Россию приезжал навещать бабушку.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Сравним эстраду 20-30 лет назад и сейчас. Что кардинально изменилось? Какой период был лучшим для российской музыкальной индустрии?

- В 70-е был вектор на усложнение музыки. Молодежь, комсомольцы - английские, американские, европейские, - когда слушали Beatles, им хотелось, чтобы Beatles играл лучше, чтобы они использовали оркестр, виолончели. Появлялись Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, который взял флейту. Electric Light Orchestra - струнный квартет. Это время хиппи, когда вроде бы все пили и курили. Но был расцвет хорошей музыки. Появлялся Рик Уэйкман с «Королем Артуром», мой любимый Queen. Потом немного отряхнулась классическая спесь. И уже пошли Boney M, АВВА. Сегодня все то же самое, вектор на сильное упрощение.

– Сегодня музыкантам стало легче прославиться. Можно снять ролик, выложить в TikTok. Если залетит - ты суперзвезда. Это так? Можно стать звездой без продюсера, без продвижения, без бюджетов?

- В основном так и происходит среди молодёжи. У них есть свои инструменты доставки - соцсети. Раньше была «Песня года» и радио, которое на кухне играло. Тебя заиграли, молодец, победил. Показали в «Песне года», ты уже собираешь большие залы. Сегодня по-другому. Проще это или нет?.. Не знаю. Раньше были десятки групп, сегодня их тысячи. Но хороших как раньше, так и сейчас не так уж много…

- Как вы относитесь к нейросети, искусственному интеллекту в музыке?

- Многие композиторы используют ИИ, чтобы не тратить время на аранжировку. Ты написал песню, закинул в нейросеть, искусственный интеллект за тебя все быстро сделал. Раньше надо было потратить дня три на одну версию, дня три на другую. А тут тебе сразу за час ИИ выдаёт десять версий. Он помощник, который сократил твое время. Но ни в коем случае не та штука, которая за тебя будет работать, сочинять музыку.

- Топ-5 главных российских артистов сегодня?

- Если мы говорим о взрослых - Лепс с Михайловым. Мот – среди молодежи. Посредине для меня - Стас Пьеха, который и не молодой, и не старый. Но он лезет в молодежь. Надевает широкие штаны, делает прически, сильно использует соцсети и думает, что это ему поможет. Я к нему отношусь как сыну и держу за него кулачки.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии вас побаиваются. Вы такой правдоруб…

- Есть такое… Мне говорят: вот Shaman сделал песню. Но у меня есть собственное мнение, основанное на многолетнем опыте. Большие певцы поют о любви. Джо Кокер, Beatles, Юрий Антонов. Даже Кобзон. Я не говорю про Меладзе, про Лепса… О любви - хорошей, плохой, разделенной, неразделенной... Поэтому Shaman, который выбрал себе другой путь, мне кажется, поступает неправильно. Не нужно политические заявления и музыку смешивать.

- Shaman сказал, что вы отговаривали его петь патриотические треки, что вас не вдохновляет Россия…

- Но именно с ним я записал и выложил «Встанем!». Но политическая история в музыке долго не работает. Про любовь к Родине уже спето много песен. Много орать о любви к Родине мне кажется подозрительным.

Сделал песню «Встанем!», которая стала большим хитом, покажи себя с другой стороны, покажи себя лириком. Вот что я имею в виду.

- В этом учебном году в школах вместо традиционных звонков появились песни…

- И в годы моей молодости пионерские, комсомольские песни писали великие композиторы. Это были очень красивые песни. Мы их пели в пионерских лагерях, на линейках.

- Вы и многодетный отец, и уже многодетный дедушка.

- У меня пять внуков. Но дедушка я плохой. Пытаюсь быть хорошим отцом. Считаю, что внуками должны заниматься мои дети. Нарожали - пусть занимаются. Если что, то, конечно, помогу, но отсутствие времени не позволяет мне уделять много внимания детям.

- Назовите пять своих главных хитов.

- Дуэт Авраама Руссо с Кристиной Орбакайте «Я не отдам тебя никому». Валерия с «Часиками». Дуэт Лепса с Аллегровой с «Рюмкой водки». Я не говорю, что я открыл Григория Лепса. Но эта песня сыграла огромную роль и в его жизни, и в жизни Ирины Аллегровой. «Я тебе не верю» очень важная песня. Как и песня «Но ведь она не твоя, хоть с тобой она». И, конечно, Слава. Как бы Слава жила, если бы у нее не было песни «Одиночество - сволочь»? Это та пятерка, которая изменила жизнь исполнителей, и мою жизнь. К лучшему…

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