Оксана Самойлова. Кадр из видео youtube.com/@sobchak

Сегодня вышла вторая серия большого интервью Ксении Собчак с Оксаной Самойловой. В беседе с Собчак 38-летняя блогерша подтвердила историю с удержанием персонала в заложниках и стрельбой на глазах у детей. Рассказала Самойлова и еще об одном страшном эпизоде, когда рэпер, много лет коллекционирующий оружие, наставил на нее пистолет и угрожал…

Ксения Собчак сама вывела Оксану на разговор и спросила в лоб об истории, которую многодетная мать скрывала.

«Это правда, что был случай, когда он наставлял на тебя пистолет и угрожал тебе пистолетом?» — спросила у блогерши Собчак.

Кадр из видео youtube.com/@sobchak

«Угу. Это был 2022 год… Такой же эпизод, как в 2020-м (имеет ввиду срыв Джигана в Майами, после чего его отправили на реабилитацию). По тем же причинам. Просто ему в секунду показалось, что я какая-то предательница, что-то там сделала. И вот…» — еле сдерживая слезы рассказывала Самойлова.

Оксана попыталась объяснить Собчак, что Денис, впадая в измененное состояние, находится в другой реальности.

«Его просто переклинило... Это ужасно страшно», — произнесла Самойлова.

«Ну как это? Он сидит и стреляет в потолок?» — не успокаивалась Ксения.

«Типа того. В гостиной… Просто ходил по всем дому…» — ответила Оксана.

«И стрелял?» — продолжала Собчак.

Самойлова утвердительно кивнула. А потом рассказала, что после стрельбы они заделывали дыры и штукатурили стены.

Кадр из видео youtube.com/@sobchak

Детей почти сразу эвакуировали из дома. И, если младшие наследники поверили в историю с грабителями и стрельбой, то старшая Ариела (сейчас девушке 15 лет) все поняла и перестала общаться с отцом.

После очередного срыва Джиган пришел в себя и просил прощения у Оксаны. Самойлова пожалела и простила.

Кадр из видео youtube.com/@sobchak

«Когда человек зависимый, любой доктор скажет это… В измененных состоянии это как будто бы не он. В обычной жизни он ни на кого не наставляет пистолеты… Когда ты проходишь терапию, слушаешь врачей…Как будто даже сочувствуешь. Мне его жалко… Он, как не крути, отец моих детей. Я не хочу причинять ему вред», — призналась добродушная Самойлова.

Однако, даже ее терпению пришел конец после самого страшного срыва бывшего мужа в июле этого года. Речь про историю, когда Денис на протяжении десяти часов удерживал в заложниках персонал. Одному охраннику певец в итоге прострелил руку и ногу. Сейчас Денису Устименко, находящемуся на реабилитации в Израиле, грозит реальный тюремный срок до 10 лет лишения свободы.

«Он снова в рехабе, и он там не просто так. Все повторилось. В присутствии детей. Было еще страшнее, чем все эпизоды до этого. Я была в Монако с Gucci (бренд пригласил Оксану, как топового блогера). Он прилетел из Израиля, где был с младшими детьми. Впал в измененное состояние уже там. Приехал уже сильно в нем. Забрал Ариелу насильно. Она поняла, что он не в себе и не стал накалять обстановку. Он был с ними дома», — поделилась Самойлова, не ставшая вдаваться в подробности.

«Дети звонили. Было очень страшно. После этого раз не могу его больше жалеть», — добавила Оксана.

Также звезда соцсетей подтвердила слова ее мамы Евгении о том, что Джиган угрожал убить ее и детей после того, как на съемках в реалити-шоу Оксана сообщила о разводе.

«Он это не скрывает. Он мне позвонил, когда в шоу (имеет ввиду реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной») Оксана дала ему документы о разводе, что он там сорвался… Он первой позвонил мне… Мы с ним вроде как хорошо поговорили. И что он сказал: «Я убью ее и убью детей. Ты же знаешь, Лена, что я себя не контролирую!» Я как должна к этому относиться? Сидеть ждать, когда он ее убьет? Я же мать», — рассказала мама Оксаны Ксении Собчак в первой серии большого интервью.

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