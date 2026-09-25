Ксения Бородина судится с Вероникой Степановой: защищать медийного психолога будет острая на язык Екатерина Гордон

Ксения Бородина и Вероника Степанова. Фото: Александр Щербак/ТАСС + Личная страница в соцсети

Ксения Бородина подала в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к медийному психологу Веронике Степановой. Вероника известна своими хлёсткими и порой резкими высказываниями в адрес звезд. Досталось и Ксении Бородиной, а также ее нынешнему мужу Николаю Сердюкову и бывшему супругу Курбану Омарову.

Поводом для подачи иска стали два видеоролика Вероники Степановой, опубликованные в 2023 и 2026 годах. Видео были посвящены телеведущей, Николаю Сердюкову и Курбану Омарову. Истцы просят признать ряд сведений недостоверными и порочащими, удалить ролики и запретить их дальнейшее распространение. Бородина требует 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 3 млн рублей за предполагаемое нарушение авторских прав. Сердюков просит взыскать 1,5 млн рублей морального вреда.

Ксения Бородина и Николай Сердюков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вероника Степанова публично ответила Бородиной и Сердюкову, сообщив, что ее интересы в суде будет представлять острая на язык юристка Екатерина Гордон. В своем обращении Степанова снова прошлась по Сердюкову, назвав его опоссумом. Но при этом пояснила, что первым так обозвал Николая другой бывший возлюбленный Бородиной Михаил Терехин. Психолог даже приложила фрагмент с данным высказыванием из ток-шоу.

Первое заседание по делу состоится 29 октября. Тем временем, юрист Бородиной и Сердюкова Оксана Михельсон прокомментировала свежее высказывание Степановой.

«На этой неделе в сети появился очередной публичный материал оскорбительного характера, посвящённый Ксении Бородиной и Николаю Сердюкову, автором которого является Вероника Степанова. После того, как с нашей стороны было подано исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, Степанова вновь публично оскорбила одного из истцов, прикрывая это именем известного правозащитника Екатерины Гордон. Сам по себе факт обращения госпожи Степановой за юридической помощью у меня вопросов не вызывает. Каждый человек имеет право на квалифицированную юридическую помощь, и никто не ставит под сомнение право юриста защищать интересы своего доверителя.

Однако в данном случае есть обстоятельство, которое действительно вызывает вопросы», — сообщила KP.RU Оксана Михельсон.

Юрист Оксана Михельсон Фото: Личный архив.

Речь идёт о возможном участии медийного юриста Екатерины Гордон, способной превратить любой скандал в шоу, которое будет обсуждать вся страна.

«Екатерина сама высказывается по вопросам травли, публичного унижения и так называемых “танцев на костях”. Поэтому всем хотелось бы понять, как именно будет выстроена правовая позиция в ситуации, когда доверитель не просто защищается в уже возникшем судебном споре, а продолжает публично распространять высказывания в отношении нашего доверителя, в том числе в сегодняшней публикации. Мы не собираемся вести этот спор исключительно в публичном поле. Для этого существует суд. Мы представим суду доказательства, содержание спорных публикаций и нашу правовую позицию», — заявила Михельсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агата Муцениеце и Петр Дранга заявили, что не собираются показывать дочь на публике

Петр и Агата Дранга, Полина Диброва с Романом Товстиком и целующиеся Анфиса Чехова и Александр Златопольский: Звездные пары на юбилее канала

Самойлова рассказала, как было сделано фото топлес в сауне с Джиганом: «Будь проклят тот день»