Зюганов принял участие в «Русском дозоре Бута и Гамова» на Радио «КП»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 25 сентября, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышел десятый выпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова».

Два примечательных фрагмента нашей передачи мы уже опубликовали.

Предлагаем вниманию читателей заключительный отрывок, посвященный визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

— … Давайте обсудим еще одну важную тему, она связана с визитом председателя КНР в Соединенные Штаты. Это, если говорить о сегодняшней ситуации, очень важное мировое событие. И я попросил прокомментировать эти моменты, как я его называю, «дядюшку Зю». Это Геннадий Андреевич Зюганов. Он знаком и с председателем КНР, когда тот еще не был руководителем такого масштаба. И очень много его книг переводится на китайский. Я почему Геннадия Андреевича назвал «дядя Зю»? Потому что он автографы раздает на «китайских» своих произведениях — в том числе китайцам. Зюганов по-китайски иероглифы ставит — «дядя Зю».

Итак, лидер КПРФ — в нашем «Русском дозоре».

* *

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, помощник Зюганова.

— Привет, безотказный помощник.

— Спасибо огромное. Рад вас слышать. Председатель КНР товарищ Си Цзиньпин прибыл с визитом в Соединенные Штаты. Его лично встретил у трапа товарищ Трамп, скажем так.

— Он на товарища, во-первых, не тянет.

— Хорошо… И визит — исторический. Скажите, пожалуйста, как это повлияет на обстановку в мире?

— Этот визит был давно запланирован. Он довольно тщательно готовился. И не случайно снова расстелили, как и при встрече Путина на Аляске, красную дорожку, и Трамп лично встречал.

Если прочитаешь стратегию национальной безопасности США, утвержденную Трампом, то там есть несколько стран, которым уделено особое внимание, как своим конкурентом и противникам. Это Китай и его Компартия, особо подчеркиваю — Компартия. Потому что именно под руководством Компартии Китай стал великой державой.

Есть в этом списке и наша страна, которая обладает огромным военно-политическим потенциалом и в состоянии дать сдачу любому самому мощному противнику…

Сейчас идет сессия в ООН, высокая неделя. Я послушал и посмотрел выступление Трампа, он там вместо 20 минут выступал два регламента, в два раза больше.

— И там отношениям с Китаем и с Россией уделено особое внимание…

— И не случайно, Саша. Потому что в этом треугольнике будут вращаться главные события мировой политики в XXI веке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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А.Гамов:

— Невольно возникает вопрос: не перетянет ли Трамп нашего товарища Си на свою сторону? Потому что это же наш все-таки большой друг. Эту тему я и предлагаю обсудить. Тем более, что вы, Виктор, много раз были в Китае — в том числе, со своими художественными выставками.

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

— Я думаю, что перетянуть Трампу китайцев не удастся. Китайцы всегда занимали свою особенную позицию, продвигают, прежде всего, свои интересы.

В этом плане у нас с ними совпадает очень многое. (И здесь Зюганов абсолютно прав. — А.Г.) Мы, прежде всего, соседи. У нас действительно добрососедские отношения.

Очень многое сделано было за последние 30 лет. Просто прорыв — в уровне доверия, в глубине отношений.

В этой связи китайцы мыслят, наверное, столетиями, как правило, вперед. И здесь убедить, особенно Си Цзиньпина, китайского председателя, что просто давайте мы сейчас с Америкой объединимся против России, будет абсолютно стратегически неправильно.

У Китая свои интересы. Стратегически они в такой жесткой конкуренции, причем эта конкуренция переходит в борьбу. И эта борьба также идет на фоне того, что есть большая взаимозависимость и взаимосвязанность экономик. И любое решение здесь сразу может привести к негативным последствиям.

Поэтому, я думаю, что китайцы будут сохранять свое положение и свой подход.

Особенно, как и всегда, они за то, чтобы конфликт урегулировался… (Речь о конфликте на Украине. — А.Г.) Но заметьте, ни разу они от нас не требовали завершить его как можно скорее и на любых условиях. Это самое важное.

(И — в позиции КНР, и в наших двусторонних отношениях. — А.Г.)

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