Иран предложил США план по Ормузскому проливу, но Трамп отказался

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

«Мы больше не доверяем переговорам с Вашингтоном», - заявил президент Ирана Масуд Пазешкиан на полях Генассамблеи ООН. Новые санкции и ракетные удары по территории Исламской республики научили Тегеран осторожничать.

Тем не менее власти Ирана выступили с новым предложением о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

«Иран через Катар передал США конкретный 7-дневный план. Если будут выполнены необходимые условия, пролив может быть вновь открыт, и нормальное морское сообщение будет восстановлено в течение семи дней, - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ООН. - Теперь выбор за Соединенными Штатами. Иран не приемлет принуждения, угроз или запугивания, и Иран не откажется от своих суверенных прав под давлением».

Глава МИД не стал вдаваться в подробности, лишь заметив, что новое предложение напоминает меморандум о взаимопонимании, который подписали США и Иран в июне. Реализация первых шагов может занять 4-5 дней, на 6-й день Ормузский пролив будет открыт, а на 7-й - должны стартовать переговоры с Вашингтоном по выработке окончательного соглашения, куда будет включена иранская ядерная программа.

План был согласован с властями Катара. Под выполнением «необходимых условий», по мнению СМИ, речь идет о 7-дневной приостановке боевых действий в регионе, включая Ливан.

Однако спустя несколько часов президент США Дональд Трамп, как утверждает газета The Wall Street Journal, отклонил предложение иранских властей. По словам источников, американский лидер скептически относится ко всему, что предлагает Тегеран, считая, что он не сможет удовлетворить американские требования, и в очередной раз стращает возобновлением ударов по республике.

Позднее в своей соцсети Truth Social он разместил изображение карты, на которой Ормузский пролив обведен кружком и обозначен как «пролив Трампа».

Перед отъездом из Нью-Йорка президент Ирана Масуд Пазешкиан встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и напомнил: «Иран не ушел из-за стола переговоров, но, учитывая прошлый опыт, он больше не доверяет Соединенным Штатам».

В разговоре с журналистами иранский лидер сообщил, что Катар и Пакистан на сегодня выступают посредниками между Тегераном и Вашингтоном.

Между тем, блокировку Ормузского пролива Пазешкиан возложил на США.

«Это Америка перекрыла нам путь. Закрытие Ормузского пролива - это естественная реакция на блокирование путей сообщения с Ираном, - добавил он. - Урегулирование кризиса в Ормузском проливе возможно путем переговоров, а не путем применения силы».