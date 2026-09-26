Бывший комик Алексей Рева стал заместителем министра обороны Украины. Кадр из телешоу "Рассмеши комика" + Фото Минобороны Украины

Украина продолжает изумлять — прежних комиков из «Квартала 95» в руководстве страны там показалось мало, и на должность замминистра обороны назначили победителя шоу «Рассмеши комика» Алексея Реву. Ну как победителя, в 2015-м он с братом-близнецом остановился в третьем раунде, забрав в качестве приза 10 тысяч гривен (правда, стоит отметить, что это были те еще «настоящие» 10 тысяч гривен), которые им выдал Владимир Зеленский, заседавший в жюри этого телешоу вместе со своим партнером по «Кварталу» Евгением «лысым жирдяем» Кошевым.

К слову, программу ту выпускала как раз студия Зеленского «Квартал 95». Так что новый замминистра обороны для нынешнего украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского — не «терра инкогнито», а вполне себе знакомый персонаж. Тем более, что после этого шоу Рева выступал в «Лиге смеха» (кстати, тоже проект Зеленского) и работал актером и сценаристом в студии «Мамахохотала». В общем, послужной список такой, что стоит удивляться, почему Рева на Украине не был назначен главой разведки или контрразведки страны.

Впрочем, есть один момент в жизни Ревы, который многое меняет. Он сейчас не кто-нибудь, а 35-летний майор ВСУ. После начала СВО он трудоустроился в ТЦК Полтавы, причем, вместе с братом-близнецом Игорем, с которым он, по их признанию, частенько разводили девушек. Правда, чем братья Ревы занимались в ТЦК, доподлинных сведений нет, участвовали ли они в «людоловстве» и «охоте на людей» тоже непонятно.

Зато сообщается, что он уже работал в IT-секторе Минобороны, участвовал в создании приложения «Армия+», цифровой системы учета военнослужащих «Импульс», возглавлял проектные команды. В общем-то, тоже вполне закономерное явление, тем более, если учесть, что недавно уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров также начинал свою карьеру не с военной сферы деятельности, а с организации мошеннических колл-центров. Это, конечно, не комиком быть, но на нынешней Украине тоже вполне уважаемая профессия.

Можно констатировать, что в сфере государственного управления на Украине при Зеленском действуют мощнейшие социальные лифты, пусть и специфического характера, и это стало уже традицией. На выборах в Верховную раду депутатами фракции «Слуга народа» стали не только артисты-юмористы, но и свадебные фотографы, собачьи парикмахеры и прочая публика, набранная буквально по принципу, «кто в офис зашел, тот и в дамках». А ближайшие друзья и хорошие знакомые Зеленского возглавляли целые государственные структуры и ведомства.

Можно вспомнить, что украинскую контрразведку возглавил лейтенант Иван Баканов, друг Зеленского, который был директором «Квартала 95». Кстати, он и лейтенанта получил в конце мая 2019-го, когда Зеленский назначил его первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ буквально через день после своего вступления в должность президента Украины. Можно вспомнить и братьев Шефиров, и Тимура Миндича, и экс-главу Офиса президента «серого кардинала» Андрея Ермака. И десятки других людей, чей взлет был обусловлен близостью к Зеленскому.

Правда, среди них только отдельные персонажи смогли справиться со своими новыми профессиональными обязанностями или хотя бы уйти без коррупционных скандалов. Так что в ситуации с Ревой, наверное, стоит удивляться другому — почему его карьерный взлет состоялся так поздно. Комиков-то на Украине осталось не так уж и много, а каждого надо беречь.

Есть большая уверенность, что на новом месте Алексей Рева 10 тысячами гривен вряд ли удовольствуется, как это было в шоу «Рассмеши комика». Впрочем, это зависит от его непосредственного начальника министра обороны Хмары. Как и от того, когда и с какой формулировкой и какими обвинениями Реву с его новой должности выгонят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинское счастье на руинах: в Киеве опубликовали фантастические результаты соцопросов

На Украине подготовку к зиме перенесли на декабрь. Осталось узнать, какого года