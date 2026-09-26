Красавица-дочь Пугачевой и Галкина* сменила имидж

Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети.

После эмиграции из России Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми – двойняшками Гарри и Лизой обосновались на Кипре. На острове звездное семейство ведет тихую жизнь, развлекаясь в основном походами в рестораны и посещением концертов заезжих знаменитостей.

На днях Пугачева вместе с дочкой Лизой посетила концерт экс-солиста группы «Modern Talking» Томаса Андерса. После выступления артистка и ее наследница сфотографировались вместе с немецким музыкантом. Совместными кадрами Томас поделился в соцсетях.

«Какая особая честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева посетила мой концерт на Кипре со своей дочерью Лизой. Очень особенная встреча с одной из самых значимых артисток в Восточной Европе за последние 50 лет. Мое уважение! Спасибо, дорогая Алла и дорогая Лиза за этот незабываемый момент!» - подписал снимки Андерс.

Алла и Лиза встретились с Томасом Андерсом на Кипре. Фото: соцсети.

На фото он стоит вместе с 77-летней Пугачевой и ее дочкой. Пользователи Сети обратили внимание на то, что 13-летняя Лиза изменилась: девочка начала носить очки. Видимо, зрение дочери певицы упало, и врачи настояли на том, что теперь ей нужно постоянно использовать стекла с диоптриями.

Лиза за последнее время очень выросла и повзрослела. Для концерта она выбрала черное мини-платье с открытыми плечами и жемчужное ожерелье. Образ дополнила маленькая черная сумочка.

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в феврале 2022 года. Скитаясь в эмиграции, Гарри и Лиза сменили немало школ. Сначала Галкин* и Пугачева поселились в Израиле. Комик заставлял детей зубрить иврит и долго подыскивал им подходящее учебное заведение, пока, наконец, не остановился на самой дорогой частной школе в стране. Однако как только в Израиле разгорелся военный конфликт, шоумен и его семья упаковали чемоданы и перебрались на более спокойный Кипр. Сейчас Гарри и Лиза ходят в британскую школу в Лимасоле.

После отъезда из Москвы Галкин* вынужден постоянно гастролировать. Стремясь заработать на жизнь, иноагент непрерывно колесит по странам Европы. Во время гастрольного чеса он не пропускает даже самых маленьких городков и порой выступает практически в сельских клубах. Кроме того, комик подрабатывает на украинских свадьбах – его приглашают тамадой живущие в Европе богачи из незалежной. В итоге Максим почти не бывает дома и редко видится с детьми. Их воспитанием в основном занимается Алла.

*Признан в РФ иноагентом.