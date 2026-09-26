Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

— Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Только, пожалуйста, не сочтите это за шутку… Но! Это все правда!

Заместителем министра обороны Украины Драпатого стал Рева — победитель юмористического шоу «Рассмеши комика».

Кстати, после шоу-победы, одержанной еще в 2015-м, «военачальник» Рева успешно работал по профилю — входил в состав проекта «Мамахохотала».

Но и погоны он, оказывается, носил! С 2022-го Рева служил в одном из территориальных центров комплектования Полтавской области. В печально знаменитом на весь мир ТЦК!

Вот такими новостям в субботу, 26 сентября, я поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

— Эти странные (хотя — почему странные?) сюжеты будем комментировать, Мария Владимировна? Или указ о новом назначенце кровавого клоуна — главаря киевского режима говорит сам за себя?

— Черный юмор, — так прокомментировала эту новость Мария Захарова.

— Согласен! А какой же еще? Очень черный…

КСТАТИ

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