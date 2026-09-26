Шесть человек стали жертвами взрыва в туристическом районе Афин

Фото: REUTERS.

В Афинах завершилась поисково-спасательная операция на месте здания, обрушившегося после мощного взрыва. Спасателям удалось отыскать тела всех шестерых человек.

Трагедия произошла утром 25 сентября, около 7:30 утра, в самом центре греческой столицы. Двухэтажное здание в историческом районе Плака располагалось на тихой небольшой улочке. Эти места пользуются большой популярностью у туристов из-за близости Акрополя и храма Зевса Олимпийского. В доме находились квартиры и апартаменты для туристов. Взрыв был такой силы, что здание практически целиком разрушилось. Ударной волной выбило стекла и повредило соседние дома и припаркованные машины, обломки разлетелись на несколько кварталов. Трое человек получили травмы, сообщило агентство Reuters.

Фото: REUTERS.

Без вести пропавшими были объявлены шесть человек: пожилая пара, жившая в одной из квартир, и четверо туристов. Две супружеские пары из США должны были в тот день выехать из апартаментов и отправиться в аэропорт на рейс в 15 часов, но на стойке регистрации они так и не появились. Полиция сообщила Reuters, что именно это позволило установить их исчезновение.

Спасательная операция продолжалась почти сутки. Поисковые группы работали среди бетонных плит, искореженного металла и разбитой черепицы с собаками, тепловизорами и специальными акустическими приборами, способными уловить звуки из-под завалов. Рядом дежурили 30 пожарных.

Фото: REUTERS.

Первую погибшую нашли около двух часов ночи в субботу. Утром обнаружили тело мужчины. Еще две жертвы спасатели нашли примерно в 13:00, а около 14:00 были извлечены последние два тела, пишет греческое издание Proto Thema.

Пока следствие считает наиболее вероятной причиной взрыва утечку газа. Мэр Афин Харис Дукас накануне назвал произошедшее «невероятной катастрофой» и предположил, что авария могла быть связана с газовой инфраструктурой. Точную причину устанавливают специалисты.

Фото: REUTERS.

Из-за опасности дальнейшего обрушения соседние здания пришлось эвакуировать. «Спасательная операция проходит непросто: большая часть здания уже рухнула, а рядом находятся другие постройки», - рассказала общественному телевидению ERT представитель полиции Константина Димоглиду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибли рабочие: На Эльгинском месторождении в Якутии прогремел взрыв

Есть погибшие, начался пожар на предприятиях: Северский район Кубани подвергся атаке БПЛА 26 сентября