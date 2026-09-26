Зеленский потребовал от Трампа «адских санкций» против России: почему американский лидер проигнорирует очередной бред «просрочки»

Владимир Зеленский и Дональд Трамп перед началом переговоров 22 сентября Фото: REUTERS.

Ну гениально же! Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова нашел рецепт «перемоги» над москалями. Не поверите, в чем он заключается! Впрочем, лучше дать слово самому «просрочке».

- Мы призываем Трампа реализовать закон Линдси Грэма* в отношении России и всех, кто финансово поддерживает ее войну. Мы призываем Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции. Мы призываем всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и далее ограничивать любую торговлю с террористами, пока Россия не прекратит войну, - заявил Зеленский и поставил «жирную точку». - Именно так, совместными ежедневными усилиями, мир должен быть достигнут.

Мир на таких условиях, что Украина должна получить назад триумфально ушедший из нее Крым. То есть, «просроченный» готов зафиксировать такой мир, который должен означать победу Украины. Напомним, он же несколько дней тому назад на заседании так называемой «Крымской платформы» объяснил: «Возвращение украинцев к нормальной жизни невозможно без деоккупации Крыма». А после этого, наверное, приняв что-то на грудь или в нос, снова расхрабрился: «Признание суверенитета РФ над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей больше не обсуждаются». По сути, это снова речь про возвращение к границам 1991-го года. И это все прозвучало уже после того, как «просроченный» снова высказался, что Украина готова к миру.

Но если попытаться разобраться, что стоит за его последними просьбами к Трампу и Коште с Урсулой, что получится? Зеленский просит Трампа ввести «адские санкции». В первую очередь, под них должен попасть Китай. Сразу можно сказать, что этот бред «просрочки» полностью оторван от реальности. Трамп и так уже обжегся на санкциях против КНР, а буквально на днях он сейчас договорился с лидером КНР товарищем Си о продлении «тарифного перемирия» до 10-го января будущего года. И менять что-то сейчас он явно не будет. Да еще по просьбе какого-то «просроченного», от которого Дональд сам защищается, как может (сейчас весь мир обсуждает, как Дональд после рукопожатия с «просрочкой» показал двумя пальцами этой же руки «козу», опустив пальцы вниз, что означает «оберег от сглаза»). Где Украина, и где Китай, и, выражаясь словами поэта Маяковского, «кто более матери-истории ценен»? Тем более, после того, как «просрочка» Зеленский проигнорировал не только просьбу Трампа не бить по российским НПЗ, но и предупреждение госсекретаря США Марко Рубио о недопустимости атак ВСУ на танкеры с американской нефтью и американские объекты нефтедобычи.

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

А что может всесильная (в глазах Зеленского) Урсула фон дер Ляйен уже после того, как послы стран ЕС сняли своим решением общим консенсусом санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана? Да ничего она уже на данный момент сделать не может. Но самый главный вопрос в данной ситуации звучит совершенно иначе. Даже если они это сделают, то что? Что произойдет? Может быть ВСУшники, вдохновленные этими шагами, начнут одерживать победы и разом перейдут в наступление? Или же прекратятся удары по украинской инфраструктуре и логистике? Киев обретет чудесным образом защиту от российских ударов?

Но второй шаг – это слишком сложно для Зеленского. Для его команды никогда не звучат вопросы, зачем это делать, и что будет дальше. Наверное, они слишком сложны для него. Что интересно, такие вопросы не волнуют и большинство украинцев, которым Банковая предлагает довольствоваться тем, что им сливают через пропагандистов и телеканалы.

Впрочем, чего можно требовать от человека, который не в состоянии даже посмотреться в зеркало. Вспомним его выступление на заседании Генассамблеи ООН, которое, кстати, прошло при полупустом зале (с одной стороны – заслуженно, а с другой – могли бы и посмотреть на клоунское представление).

- Они держат людей в Северной Корее, лишают их свободы, права выбора и навязывают им идею о том, что они должны умереть, что бы ни случилось, - заявил «просрочка» с трибуны Генассамблеи ООН.

В зеркало посмотрись, урод. Ты ведь это рассказал точь-в-точь про себя и Украину.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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