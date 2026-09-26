Сергей Степашин: «Когда я приезжаю к Олегу Басилашвили на дачу, мы садимся на лавочку, и он часами читает мне стихи»

Олег Басилашвили Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 26 сентября, любимому миллионами артисту Олегу Басилашвили исполнилось 92 года.

- Алло, Сергей Вадимович. Нас просто восхитил и растрогал Олег Басилашвили, вспомнивший в своем интервью накануне дня рождения, поименно всю команду московского «Динамо», которая играла 80 лет назад. (Читайте интервью Олега Басилашвили сайту "КП-Санкт-Петербург" - здесь)

- О, Олег Валерианович – заядлый болельщик «Динамо», и у него прекрасная память! Ну да, это была легендарная команда, которая еще в 1945 году в знаменитом турне по Англии родоначальникам футбола нос утерла. Сейчас бы так.

- Как вам вообще эта работа наших питерских коллег – разговор с замечательным народным артистом – Олегом Валериановичем?

- Потрясающее интервью. Точное, четкое. Человеку 92 года, а какой у него ясный ум, великолепный русский язык. Попробуйте вот так же мыслить и изъясняться в таком возрасте! Если доживем мы с тобой до 92 лет, сможем так формулировать свои мысли?

Я ему сейчас позвонил, поздравил с днем рождения. Говорю: “Послушай, такое великолепное интервью ты дал”. Он говорит: «Какое интервью? “Комсомолке”? А, это мне журналистка знакомая позвонила, я ответил на вопросы”.

Сергей Степашин на Радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Вы с Олегом Валериановичем на ты?

- Дружим с 1992 года, со съезда народных депутатов. Поговорили с ним о жизни, о «Динамо», кстати. Внук его, Тимофей, футболист, сейчас учится в Академии Льва Яшина. Наверное, будет игрок, все-таки, московского “Динамо”.

Сегодня девочки к нему приедут, Оля и Ксюша. Дочки. Для него, конечно, девочки, а для нас – Ольга Олеговна и Ксения Олеговна… Ксения журналистка, кстати.

- К сожалению, супруга, известная телеведущая Галина Мшанская, ушла из жизни.

- Он очень переживал, конечно. Они с Галей 60 лет вместе прожили. Это вот одно целое было..

- Не хотел вас перебивать, когда вы упомянули о съезде народных депутатов РСФСР. Я на нем работал, встречал Олега Басилашвили.

- У нас тройка ленинградская сидела рядом. Я, Белла Куркова, руководитель ленинградского телевидения, и Олег Басилашвили. Так и сдружились. Ну, конечно, Олега Валериановича я и раньше знал - я же в театр ходил, я же ленинградец. Я помню его первые роли, когда он был совсем молодым, в «Трех сестрах» играл с первой женой Таней Дорониной, тогда тоже молодой примой театра. Ну, очень много спектаклей, в которых блистал Олег Валерианович, я видел. И прежних лет, и нынешнего времени. «Калифорнийская сюита», «Квартет», «Лето Нового года» с Алисой Бруновной Фрейлих. Они великолепно играли вместе, дополняя друг друга.

Кстати, два заядлых курильщика.

- И он что, до сих пор курит?

- Курит. Говорит, уже поздно бросать.

- Ну, мы-то с вами бросили.

- Кстати, да. Правильно сделали. Но, мы-то помоложе были…

- А вот если вспоминать те годы 90-е… Я понимаю, вы не очень любите их вспоминать. Но тем не менее.

- Они разные были, эти годы. Мы ведь верили в свободу, в демократию, в честность. Никто не думал тогда о том, чтобы за счет депутатства какие-то себе привилегии выбивать. В голову это нам не приходило.

Потом, наверное, ты помнишь, когда Бориса Николаевича избрали в 1991 году президентом, Олег Басилашвили выступил с приветствием. Как здорово он выступил! Он тоже верил в справедливость. Потом понял, что многие вещи, к сожалению, оказались не тем, на что мы рассчитывали. Но это жизнь, что называется. Ну, по крайней мере, ни мне, ни ему не стыдно за все прожитое. Мы делали все честно.

- Вы в гости к нему заезжаете?

- Да, когда бываю в Петербурге, ну, или по старинке я город частенько Ленинградом называю, да, езжу к нему в Репино на дачку. Сидим на скамеечке, о жизни говорим. Он потом начинает читать стихи. Тут, конечно, смотришь на него и слушаешь завороженно. Столько помнить, так чувствовать, так понимать поэзию, так уметь выражать эмоции и мысли! Это потрясающе.

- А чьи стихи Олег Валерианович любит?

- Ну, разных поэтов. И классиков - Пушкин, Лермонтов, Блок, Мандельштам. И современных поэтов. Он, кстати, ушел со сцены, уже не играет в театре, но иногда дает концерты небольшие. Как он мне говорит, жить-то на что-то надо. Он читает стихи в небольшой аудитории, и там просто аншлаги полные. Вот в ноябре планируется его творческий вечер в театре Ленсовета. Лариса Луппиан, художественный руководитель театра, супруга Миши Боярского, организует это торжество. Она молодец, что дает возможность зрителям еще раз встретиться с этим уникальным артистом. Сейчас уже нет таких, штучных, кто может вот так играть, открывать поэзию и просто говорить со зрителем об искусстве и о жизни: искренне, иногда против шерсти, что называется, но всегда честно, открыто, умно…

- Скажите, пожалуйста, о нынешнем времени, о спецоперации, вы с ним разговариваете?

- Нет. Мы не обсуждаем это с ним. Ну, как-то не хочется тревожить человека. Он искренний человек. Он переживает обо всем, что происходит. Мне больше нравится говорить с Олегом о временах его юности, особенно, когда он рассказывает про Москву 50-х, 60-х годов.

- А вы ему стихи читаете? Я-то слышал, как Степашин читает стихи.

- Ну, Олег Валерьянович намного лучше меня это делает! Хотя иногда и я осмеливаюсь процитировать то, что люблю. Я же в свое время даже участвовал в конкурсе чтецов в Ленинграде. Занял третье место, кстати. Но когда стихи читает такой артист, лучше его послушать.

Я вот пожелал ему... Естественно, здоровья по возрасту, что называется, и никогда не быть одиноким. А это главное. А он не одинокий человек, слава Богу. Мы все его любим. Ленинградцы очень любят его.

- Спасибо вам огромное, Сергей Вадимович. Мы присоединяемся ко всем вашим пожеланиям.

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