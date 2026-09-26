Российские ракеты и беспилотники прилетели по украинским дата-центрам в Киеве Фото: REUTERS.

Россия нанесла коварный удар по «империи лжи» Зеленского. Сегодня российские ракеты и беспилотники прилетели по украинским дата-центрам в Киеве, в результате чего «из чата вышли» сразу несколько очень важных для Украины провайдеров: повреждения получили Datagroup, UTELS, «Павутина», Crazy Network, Kievnet, Faust / Fast.net, Etherlink, Cityhost, MiroHost, «Домонет», КВЦ «Парковый» и т. д. Особое место в этом перечне занимают Datagroup — крупный оператор связи и дата-центров, в котором размещено оборудование операторов и точки обмена трафиком, New-Telco, где находится узел размещения телекоммуникационного оборудования и соединений между операторами, и Cosmonova — операторский ЦОД с серверами и телекоммуникационным оборудованием.

В результате сразу несколько телеканалов на Украине заявили о сбое вещания или временном прекращении трансляции.

— Из-за многочисленных взрывов на оборудовании провайдеров связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями, что затронуло и нашу трансляцию. Канал вернется в эфир, когда удастся стабилизировать сигнал, — сообщило руководство украинского телеканала «Новости. Live».

Телеканал «Прямой» сообщил о недоступности своего сайта. Вещание приостановили канал «Мы — Украина» и телеканал Минобороны Украины «Армия. TV». С перебоями работает и украинский общественный вещатель «Общественное. Новости». Это не говоря о том, что пользующиеся услугами перечисленных выше провайдеров украинские пользователи Сети не могут зайти в интернет.

Не сказать, что для Киева это стало совершенным сюрпризом. Как только совсем недавно прошли первые российские удары по украинским дата-центрам, на Банковой всполошились. И украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский посвятил этому вопросу чуть ли не целое заседание своей Ставки.

— Сегодня приняты «дополнительные решения» для защиты и обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры центров обработки данных и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи. Полная реализация этих решений на всех уровнях, и это личная ответственность чиновников и руководителей спецслужб, — заявил вчера просроченный на этом совещании.

Примечательно, что в данной ситуации Банковая продемонстрировала такую быстроту реакции, которой не было замечено при ударах по гипермаркетам, складам и ТРЦ. А это означает, что удары по дата-центрам и центрам провайдеров несут для «киевского режима», как гордо назвала себя команда с Банковой на переговорах с американскими спецпредставителями Уиткоффом и Кушнером, гораздо более серьезную опасность. В ходе совещания было решено не переносить оборудование дата-центров под землю, как предлагалось вначале из-за дороговизны процесса и неготовности необходимых для этого ресурсов, а перенести их на территорию Западной Украины, где спрятать на территории тамошних городов. Зеленскому пообещали решить этот вопрос в течение 2-х месяцев и рассказали, что уже нашли необходимые для этого деньги.

Так что, очень вовремя и очень удачно сегодня прилетело по украинским дата-центрам. Остается пожелать, чтобы это происходило подольше и побольше.

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