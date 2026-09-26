Место диверсии на трубопроводе «Северный поток», сентябрь 2022 года Фото: REUTERS.

Четыре года прошло со дня теракта на трубопроводе «Северный поток». Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал провести международное расследование диверсии.

«Четыре года назад противники энергетической суверенности Германии взорвали „Северный поток“, перерезав артерию немецкой промышленности. „Альтернатива для Германии“ требует, чтобы преступление было расследовано на международном, национальном и европейском уровнях. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. „Северный поток“ необходимо отремонтирован, открыт и обеспечить его безопасность!», — написал на своей странице в соцсети Х немецкий политик.

Тино Хрупалла неоднократно выступал за перезапуск российско-немецкого трубопровода, подчеркивая, что Германия остро нуждается в дешевом газе.

Летом сопредседатель АдГ Алиса Вайдель также высказывалась за возвращение к российским энергоносителям.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель Фото: REUTERS.

«Дешевая энергия из России была секретом успеха „Made in Germany“. Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест потеряны. Это сделало нас зависимыми от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам», — заявляла она в интервью Reuters.

ДОСЬЕ

26 сентября 2022 года три из четырех ниток «Северного потока» и «Северного потока-2» были повреждены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, вблизи острова Борнхольм. Сроки восстановления поврежденных линий официально названы не были. Уцелела только одна нитка «СП-2», которую технически еще можно запустить, но власти ФРГ так и не ввели ее в эксплуатацию.

Обстоятельства происшествия изучали полиция Дании и Швеции, однако полноценное расследование удалось организовать только властям Германии. Российских специалистов к делу не допустили.

В ходе расследования немецкая прокуратура установила, что в сентябре 2022 года группа граждан Украины зафрахтовала парусную яхту «Андромеда». В начале месяца они опустились на глубину 80 метров и установили четыре взрывных устройства на газопроводах неподалеку от Борнхольма. Минирование продолжалось несколько дней. А уже 26 сентября давление в трубопроводе резко упало, после чего были зафиксированы четыре утечки.

Немецкая прокуратура вышла на след предполагаемого организатора теракта, бывшего офицера СБУ Сергея Кузнецова. Его задержали в Италии и экстрадировали в Германию. Первое заседание суда в Гамбурге назначено на 14 октября.

На этой неделе суд в Хорватии разрешил экстрадицию в ФРГ еще одного подозреваемого в подрыве «Северного потока». Владимир Журавлев — опытный инструктор по дайвингу в первый раз был задержан в Польше летом 2024 года. Варшава отказалась передавать его Германии и Журавлев был отпущен на свободу. Летом этого года его арестовали в Хорватии на съемках фильма о теракте на трубопроводе.

Владимир Журавлев — опытный инструктор по дайвингу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Накануне трагической годовщины посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал ход расследования подрыва «Северных потоков».

«Если судить по реакции, гораздо больше германские власти волнует найденный в аэропорту Лейпцига бесхозный неисправный дрон, причастность которого к России, как и в других подобных случаях, обоснована на уровне «хайли-лайкли», — констатировал дипломат.

По его словам, спустя четыре года остаются без ответа ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии.

«Продолжается неспешная разработка „стрелочников“. Тема вытесняется из фокуса общественного внимания», — подчеркнул Нечаев.

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