Предателем Армении оказалась не Россия: ложь Никола Пашиняна разоблачили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Генассамблее ООН, заявил с трибуны о «внешнем информационно-манипулятивном вмешательстве» в дела страны, о попытках влияния на выборы, попытке захвата государства, распространении дезинформации и использовании «гибридных инструментов» и даже подкупа избирателей. С учетом напряженности армяно-российских отношений часть наблюдателей восприняла это как намек на Россию. Стоит отметить, что и провластные медиа-ресурсы Армении ведут настоящую кампанию, создавая фейки о роли России и ее воздействии на армянское общество. Все это делается на каких-то косвенных полупризнаниях, допусках вероятности и прочих состряпанных по английскому рецепту «хайли-лайкли» аргументах и «доказательствах».

Между тем, с прямыми обвинениями в адрес нынешнего премьер-министра выступил, не пряча своего лица и не скрывая собственного имени, экс-министр обороны Армении и бывший соратник Никола Аршак Карапетян. По его словам, Пашинян откровенно лжет о том, что Россия и ОДКБ якобы бездействовали во время войны за Карабах.

- Официально заявляю, что во время войны 20-го года я лично участвовал в подготовке документа обращения в ОДКБ. В этом документе я подготовил тогда вместе с другим советником, что мы обращаемся согласно пункта 4, это - «немедленное реагирование». По дороге от Пашиняна в МИД документ поменялся на пункт 2, а это «начало консультации», это не реакция. Когда дошел до МИДа, оказывается, этот документ так и не появился в ОДКБ, - рассказал экс-соратник Никола. - То есть, Армения во время 44-дневной войны в ОДКБ не обращалась. Это факт. Поэтому обижаться могут только на себя. Я говорю, врут просто внаглую.

Разоблачение номер прозвучало уже достаточно весомо. Но, как оказалось, ереванские приключения документа, о котором рассказал Карапетян, с этого эпизода только начались. Но не закончились.

- Когда начались проблемы на границе, уже гораздо позже, Армения действительно обратилась в ОДКБ. Внимание - согласно пункту номер 2. Что это значит? «Начало консультаций» - совещания какие-то, принятие решений и так далее. Причем в этот год обращения Армения была председателем организации. То есть Никол Пашинян был главой ОДКБ, и он сам говорит, что «ОДКБ ничего не сделал»?! Вопрос, к кому надо направить? К руководителю ОДКБ на этот период. А это был Никол Пашинян, – с изумлением констатировал экс-министр обороны Армении случившийся тогда казус и продолжил разоблачать Пашиняна, который возвел напраслину не только на Россию, но и на ОДКБ, про которую Карапетян заявил, что «это единственная организация военная, оборонительная, которая имеет хоть какие-то обязательства в отношении Армении, других таких обязательств ни у кого нет». – Министры иностранных дел ОДКБ собрались, подготовили ночью (!) документы, согласованные уже с Николом Пашиняном, - не буду говорить, какие там соответствующие действия и так далее, появление каких-то сил ОДКБ на территории Армении, на границе - наблюдателей и так далее.

Но развязка оказалась совершенно умопомрачительной и неожиданной для всех участников тех событий. Особенно для веривших Пашиняну армян.

- А Никол Пашинян утром этот документ не подписал. Единственная страна, которая не подписала документ, - это была Армения. – подвел итог всей эпопее того года Карапетян.

То есть, получается, что когда Пашинян говорит про предательство интересов Армении в то время, он совершенно прав. Вот только в одном ошибается армянский премьер, он обвиняет в предательстве Армении Россию, а надо бы – себя любимого.

Но на такое чистосердечное признание Никол Воваевич вряд ли когда-нибудь осмелится.

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