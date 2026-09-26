Громкий литературный скандал во Франции: роман-бестселлер, претендующий на Гонкуровскую премию, оказался написанным ИИ

Писателя Телисона Орельена уличили в том, что его бестселлер сочинен ИИ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Гонкуровская - самая престижная из французских литературных премий, она вручается с 1903 года, лауреатами ее становились Марсель Пруст, Анри Барбюс, Эльза Триоле, Морис Дрюон, Симона де Бовуар, Мишель Уэльбек и множество других знаменитых авторов. Конечно, в ее истории бывали скандалы: например, Ромен Гари умудрился получить премию дважды (хотя по правилам, она может быть вручена писателю только один раз) - вторую награду отхватил за книгу, написанную под псевдонимом.

Но подобного в ее истории еще не случалось: 38-летний писатель Телисон Орельен, считавшийся одним из основных претендентов на премию, теперь в этом году не может даже номинироваться на нее. Его роман «Или так, или смерть» заподозрен в том, что он написан искусственным интеллектом, с минимальным участием человека, чья фамилия стоит на обложке.

Как сообщает The Guardian, роман автора, родившегося на Гаити, «представляет собой лирическое повествование от первого лица о том, как учитель истории и географии бежит из родной страны, погрязшей в насилии и бандитизме, и отправляется в опасное путешествие через 12 стран, прежде чем найти убежище в Канаде». Книга вышла во Франции в августе, разошлась весьма приличным тиражом в 35 000 экземпляров, уже получила премию крупной сети магазинов Fnac, где продаются книги, диски, электроника и т.д.

И вдруг - такой пассаж. Владелец анонимного аккаунта в соцсетях под названием Balance ton Claude («Разоблачи своего Клода» - имеется в виду ИИ-платформа) объявил, что прогнал текст через программу распознавания ИИ Pangram. Она выдала ответ: текст сочинен не человеком. (Очень скоро, кстати, установили личность и владельца страницы, до того старавшегося держать имя в тайне: оказалось, это Самюэль Фитусси, сотрудник газеты Le Figaro. За два дня его обвинительный пост прочитали три миллиона человек).

Телисон Орельен в ярости начал оправдываться: мол, он творческий человек, любит писать книги и не видит никаких причин прибегать к помощи искусственного разума. А то, что ритм повествования смахивает на стиль ИИ - простое совпадение. В странах Карибского бассейна, мол, всегда так писали. (Но его оппоненты не так просты: прогнали через программу несколько произведений других гаитянских авторов, и все они были признаны написанными людьми). Еще Орельен заявляет, что истинная причина нападок - то, что он чернокожий: налицо расизм!

Кстати, его обвинитель Фитусси недавно под своим именем опубликовал в правоцентристской Le Figaro колонку, направленную против движения воук (то есть против леваков и либералов) - может, это звенья одной цепи? Другие журналисты поспешили на помощь обиженному автору: пропустили его книгу через другие программы, и те сделали вывод, что писал человек. Но тут подоспели новые обвинения, уже в плагиате: газета Libération сообщила, что Орельен многое заимствовал из книги журналиста Луи Повеля «Утро волшебников», вышедшей еще в 1960 году...

В общем, в руководстве Гонкуровской премии замахали руками и поспешили откреститься от подозрительного автора: как минимум, в 2026 году он претендовать на премию не сможет. А Орельен мрачно сказал, что все это - попытки заставить его замолчать. Но добавил, что теперь «сделает шаг назад и подождет, пока все успокоится».