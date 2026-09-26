Денис Клявер провоцирует жену вещами дедушки: звезда «Чая вдвоем» боится замерзнуть

Денис Клявер Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец и звезда группы «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что осенью провоцирует собственную жену «дедушкиными» вещами. С соответствующим заявлением артист выступил в ходе беседы с корреспондентом KP.RU на фестивале «Удачные песни».

Во время разговора журналист поинтересовался, без какой вещи артист не выходит из дома. В том числе осенью. В ответ Клявер заявил, что действительно имеет несколько сезонных костюмов. Хотя в одном из них он едва не зажарился.

«Как раз надел сезонный осенний костюм. Но мне сегодня было в нем жарко. Потому что на улице реально какая-то летняя погода», - сказал певец.

Тогда же он добавил, что в гардеробе есть и более необычные вещи. Среди таких – серая кофта, которая явно не нравится супруге.

«У меня есть, такая, дедушкина кофточка серая, как ее называет моя жена почему-то. Я ее купил 15 лет назад. Она такая, какая-то серая, с пуговичками такими. Она говорит: «Ну зачем?». Я говорю: «Ну мне так нравится, она такая уютная. Одеваю ее и мне зимой не холодно», - признался Клявер.

Ранее Клявер рассказывал о решении сыграть еще одну свадьбу с супругой Ириной. Артист сделал жене новое предложение с кольцом, на которое она сразу ответила согласием. Клявер и Ирина женаты с 2010 года, пара воспитывает общего сына Даниэля.

Кроме того, певец говорил о возвращении дуэта «Чай вдвоем» вместе со Стасом Костюшкиным. По словам Клявера, артистам пришлось синхронизировать сольные графики, семьи и работу команд. До этого музыканты спустя годы после распада группы выпустили совместную песню «Нежная».