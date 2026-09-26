Самойлова сообщила, что муж наставлял на нее пистолет и угрожал ей, впервые это случилось четыре года назад. Кадр из видео youtube.com/@sobchak

В эти выходные светская Москва и подписчики Оксаны Самойловой (в ее соцсетях их более 16 млн.) обсуждают признания многодетной мамы о жизни с тираном Джиганом. За закрытыми дверями шоу-бизнеса часто происходят такие вещи, о которых поклонники и не догадываются — артисты, блогеры и прочие популярные люди на публику (в интервью, соцсетях) демонстрируют ту картинку своей жизни, которая им выгодна для имиджа. Правду говорят единицы.

Вот и в этой семье творились такие вещи, что когда слышишь признания 38-летней Оксаны Самойловой о поведении ее мужа Джигана, то непонятно — почему он до сих пор не нес ответственности за свое поведение. По слова Самойловой ее муж после 2020 года кошмарил семью и домашний персонал — собрал коллекцию оружия (разрешение имеется?), периодически стрелял дома (а они наутро штукатурили дырки на стенах), проявлял агрессию в отношении нее, домашнего персонала, вел себя неадекватно. Оксана сообщила, что муж наставлял на нее пистолет, угрожал, впервые это случилось четыре года назад. Но ни разу после его выходок полицию никто не вызывал.

Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко) развод оформили в 2026 году после 14 лет брака. У них четверо детей: 15-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя, 6-летний Давид. Первый раз на развод Оксана подала в 2020 году, но потом заявления забрала — муж лечился в реабилитационном центе, обещал, что изменится. Но ЧП повторялись, поэтому Оксана Самойлова решилась на развод. В суде разделили имущество, а вот место проживания детей не устанавливали — мать согласилась с требованием отца: дети сами решают сколько времени проводят с мамой, сколько с папой. На алименты Самойлова тоже не подавала, тем более, что последние лет десять она зарабатывала значительно больше Джигана.

Джиган, со слов Оксаны Самойловой, периодически стрелял дома. Кадр из видео youtube.com/@sobchak

Как нам рассказали знакомые блогера, с Джиганом последнее время чаще проводили время Давид и Лея, Ариэлла и Майя «не отлипали» от мамы. Но все дети сильно привязаны к маме, которая только последний год стала вести светскую жизнь, чтобы еще больше зарабатывать для своей большой семьи. В соцсетях Джигана картинки из активной жизни с детьми появились только после того, как Оксана сообщила ему — все, развод. До этого он проводил свободное время чаще — в качалке, на студии. Оксана всегда была рядом с детьми.

В июле 2026 года произошло ЧП после которого Самойлова поняла — поведение Джигана угрожает детям. Самойлова сообщила: «Я была в Монако. Он прилетел из Израиля, где был с младшими детьми. Впал в измененное состояние он уже там — приехал сильно в нем. Забрал Ариэллу насильно. Она поняла, что он не в себе, поэтому не стала накалять обстановку и сопротивляться, сказала «хорошо, я поеду». И дети были с ним. Я была в Монако, и просто не знала, что мне делать. Дети звонили, им было страшно. После этого раза я уже не могу больше его жалеть. Мне жалко себя и детей. Это уже небезопасно для них в первую очередь».

По рассказам СМИ: тогда около 10 часов Денис Устименко держал в страхе всех домашних, стрелял по домашнему персоналу, так как у него была мания преследования, мерещилось разное... 15-летняя Ариэлла Самойлова так вспоминает агрессию отца: «Он закрыл одного из охранников, казнить его хотел. Я пряталась, не вылезала. Боюсь, что он убьет маму, боюсь, что убьет детей, нас...»

Адвокат Самойловой на этой неделе подала иски об ограничении (пока не лишении) в родительских правах Джигана, об определении места жительства детей с мамой.

ПОЗИЦИЯ ДЖИГАНА

Сам Денис Устименко сейчас в Израиле, у него есть гражданство этой страны. После ЧП в июле друзья отправили его в другую страну в реабилитационный центр. Рэпер в Израиле уже второй месяц в частном реабилитационном центре для обеспеченных людей, который специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимости. Какой у него диагноз не озвучено. Позиция Джигана — все, что о нем говорят и пишут последнюю неделю, не соответствуют действительности.

Адвокат у рэпера опытный, именно он представлял интересы Джигана в бракоразводном процессе — это Сергей Жорин.

Адвокат Сергей Жорин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальная позиция Сергея Жорина по скандальной истории с Джиганом: «Посмотрев несколько отрывков широко анонсированного интервью, стало понятнее, зачем вся эта история затевалась. И сама Оксана и Ксения Собчак говорят о ее недовольстве тем, как прошел раздел имущества после развода. Прежде всего, что дом остался Джигану. Для меня это звучит несколько странно, поскольку речь идет о взаимной договоренности бывших супругов, которая была соответствующим образом оформлена. Проект мирового соглашения мы обсуждали несколько недель и несколько раз вносили туда изменения по просьбе Оксаны и ее адвоката. Возможно, уже после развода кто-то убедил Оксану (надеюсь не Ксения), что она получила меньше, чем могла бы и ее отношение к достигнутым договоренностям изменилось... Как говорит сама Оксана — раньше у нее не было «внутреннего ресурса» на борьбу. Возможно сейчас появился».

Адвокат комментирует поданные иски: «Целесообразность иска об определении места жительства детей вызывает вопросы. Бывшие супруги все это между собой согласовали и длительное время соблюдали достигнутые договоренности. Дети жили то с ней, то с Денисом и из-за этого не испытывали какого-либо стресса, связанного с разводом родителей. Мудрое решение. Поэтому у меня складывается впечатление, что фактически начинается второй круг спора о разделе имущества, с заходом через детей. Некрасиво. Утверждения мамы Оксаны о том, что Денис якобы угрожал детям — это вообще верх ценизма. В эту версию, судя по реакции аудитории, не поверили даже поклонники Оксаны. Их логика очевидна: если бы от Дениса действительно исходила хоть какая-то опасность для детей, трудно представить, что после таких угроз Оксана спокойно оставила бы всех детей с ним и уехала развлекаться в Милан. Либо опасности не было. Либо возникает уже совсем другой вопрос: почему мать, осознавая такую опасность, всё равно оставила детей с человеком, которого считала угрозой для их жизни и здоровья».

И еще одна версия адвоката: «Есть еще один аспект. Денис много времени проводил с детьми и возможно Оксана стала переживать, что дети (или кто-то из них) захотят постоянно жить с папой. А рядом, как это обычно бывает, оказались «добрые люди», которые давали «умные советы». Вот она и решилась действовать на опережение. Поэтому все происходящее больше похоже на попытку пересмотреть уже достигнутые договоренности по имуществу через информационное и судебное давление. Надеюсь, что правоохранительные органы и суды не поддадутся давлению информационных вбросов и недостоверных утверждений и не позволят втянуть себя в семейный спор, который в значительной степени уже был урегулирован достигнутыми между сторонами договоренностями...»

Правоохранительные органы после публикаций о ЧП в СМИ проведут проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия, на этом основании будет дана правовая оценка действиям рэпера.

Адвокат рэпера уверен, что проверка не приведет к возбуждению уголовного дела, потому что музыкант закон не нарушал: «Утверждения о том, что Джиган якобы кому-то угрожал и тем более представляет опасность для детей, не соответствуют действительности». Жорин констатирует факт сегодняшнего дня в диалогах в своем блоге: «Показаний «пострадавших» я не видел. Читал «пересказы». На видео, которые в открытом доступе, никто ни в кого не стреляет. И не стреляет вообще. А описание и пересказы сделаны профессионально. Работали специалисты».

ВЕРСИЯ ОКСАНЫ САМОЙЛОВОЙ

Оксана Самойлова зарабатывает больше Джигана. И все ее знакомые в один голос говорят, что иски в суд поданы исключительно в интересах детей. Почему Оксана сразу после ЧП в июле не подала иск об ограничении экс-мужа в родительских правах и определении места жительства детей с ней?Вероятно, что готовилась — нужно было собрать свидетельства очевидцев (к примеру, домашнего персонала), а с детьми после ЧП работали психологи.

При рассмотрении иска истец представит доказательства того, что поведение отца угрожает безопасности детей, вероятно будут показания свидетелей. В том числе и о том самом ЧП в июле, и в другие периоды. Уже сейчас персонал рассказывает, как отец настраивал младших детей против мамы. Самойлова требует определить место проживания детей с ней. Мать просит ограничить отца в правах, чтобы он мог общаться с детьми в состоянии трезвости и адекватности, после согласия мамы.

К суду готова экспертиза: дети получили психотравму, оказавшись в эпицентре происшествия, которое устроил их папа. Оксане Самойловой понадобилось 6 лет, чтобы решиться и начать борьбу за свою безопасность и безопасность детей.

КАК РАЗДЕЛИЛИ СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО

Дом в Подмосковье, в элитном поселке, площадью 750 кв м стоимостью от 150 млн. руб. остался Джигану. Но он обязался выплатить половину стоимости этой недвижимости экс-жене в денежном эквиваленте. При этом первоначальный взнос вносили оба супруга и вклад жены был весомее, далее ипотеку платил Джиган. Две квартиры достались Самойловой, одна Джигану. Самойлова единственная собственница фермы в Подмосковье — она выкупила за свои деньги 11 га земли, где располагался старый советский санаторий. Самойлова строит «ферму приключений» для семейного отдыха. Участок женщина выкупила за 45 млн. руб. Самойлова на территории строит дома, где отдыхает с детьми, у них огород, курятники, и много другой живности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борьба Оксаны Самойловой и Джигана: Как многодетная мама пытается спасти детей от больного отца — две версии семейного конфликта

http://www.kp.ru/daily/277818/5307348/