Денис Клявер наотрез отказался от страсти с женщинами: Звезда «Чая вдвоем» сделал трогательное признание

Денис Клявер Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер, певец и легендарный участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер заявил, что отказался от страстных сцен в кино из-за жены. С соответствующим заявлением артист выступил в беседе с корреспондентом KP.RU на фестивале «Удачные песни».

По словам Клявера, причин для отказа от поцелуев с другими женщинами в фильмах было несколько. Одна из них – то, что он не является профессиональным актером.

«Я не профессиональный актер – это первое. Во-вторых, это как бы претит моей… Это не очень нравится моей жене, я прекрасно ее понимаю. И потом, я не хочу никого целовать, кроме своей жены, если честно», - признался Клявер.

Ранее Клявер признался, что в его гардеробе есть «дедушкина» серая кофта, которая не нравится супруге. По словам артиста, он купил ее около 15 лет назад и продолжает носить из-за удобства и тепла. Певец рассказал, что жена регулярно спрашивает, зачем ему эта вещь, однако расставаться с ней он не собирается.

Кроме того, Клявер рассказывал о желании сыграть еще одну свадьбу с женой Ириной. Артист сделал супруге новое предложение с кольцом, на которое она сразу ответила согласием. Пара состоит в браке с 2010 года и воспитывает общего сына Даниэля.

Также музыкант говорил о воссоединении дуэта «Чай вдвоем» со Стасом Костюшкиным. По словам Клявера, артистам пришлось заново синхронизировать сольные графики, работу команд и семейные планы. Перед этим музыканты выпустили совместную песню «Нежная».