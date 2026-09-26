Анна Семенович ради шутки «подменила мужа»: звезда вышла в свет с его клоном

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса и певица Анна Семенович в очередной раз поразила публику. Она вышла в свет с настоящим «клоном» своего мужа. Все произошло на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистом артистка призналась, что не понимает, почему журналисты путают ее спутника с супругом. Ибо, по ее мнению, люди совершенно разные.

«Как можно (перепутать – Прим. ред.)? Он волосатый, черный, мой супруг. А Алексей у нас не такой волосатый. Это Алексей Петрухин, и мы сегодня поем потрясающую дуэтную песню "Раздели со мной лето"», - рассказала Семенович.

Анна Семенович и Алексей Петрухин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тогда же артистка добавила, что никогда не снимает обручальное кольцо. За исключением ночи – перед сном от аксессуара на пальце все же приходится избавляться.

Напомним, недавно артистка показала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, которое ей подарили. Семенович назвала украшение «мечтой каждой женщины». О помолвке певица объявила в сентябре.

Анна Семенович Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также Семенович рассказала, что после свадьбы они с супругом планируют жить в центре Москвы. По словам артистки, такое расположение удобнее обоим из-за работы. При этом к лету пара допускает переезд за город.