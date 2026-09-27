В субботу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заглянул на 20 минут в переговорную российской делегации в здании ООН. Фото: МИД России

Немцам показали пропаганду Геббельса.

Четыре с половиной года немецкий МИД обходил Сергея Лаврова по дуге. В последний раз министры двух стран сидели друг напротив друга 18 января 2022-го в Москве. Анналена Бербок вышла тогда к журналистам с «пухлой папкой» разногласий. Через месяц папку можно было сдавать в архив.

Лавров впервые с 2022 года встретился с главой МИД Германии Сергей Лавров впервые с 2022 года встретился с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Событие состоялось в штаб-квартире ООН.

А в субботу глава немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль сам пришёл в переговорную российской делегации в здании ООН. Встречу, по словам Марии Захаровой, запросила немецкая сторона. Проговорили 22 минуты.

Почти год назад тот же Вадефуль уверял, что серьёзного и плодотворного разговора с Лавровым ждать не стоит. С тех пор Берлин повесил на Москву беспилотник в аэропорту Лейпцига, закрыл Русский дом и консульство в Бонне, пригрозил санкциями «большому числу лиц». Москва в ответ закрывает институты Гёте. Отношения — ниже плинтуса. И вдруг — просьба о встрече.

Почему? Потому что разговор о будущем Украины и Европы всё заметнее идёт без европейцев. Трамп позвал Путина на декабрьский саммит «двадцатки», Рубио на этой неделе уже встречался с Лавровым, американцы предлагают трёхсторонний формат в Эмиратах. Европейцам остается молча стоять в коридоре, пока взрослые договариваются.

Гостя ждал сюрприз. Перед Лавровым лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Мария Захарова выложила видео — немецкий министр прикрывает обложку блокнотом и делает вид, что ничего не заметил. Так школьник прячет ладонью двойку, когда в комнату заходит мать.

Вадефуль мельком взглянул на обложку доклада и быстро положил поверх него свой блокнот. Кадр из видео, t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Понять можно. Фамилия Геббельс на столе у русского министра — соседство для немца неудобное. Особенно когда Берлин снова вооружает тех, кто воюет с Россией.

Ещё красноречивее — прелюдия. По словам Захаровой, сотрудники Вадефуля требовали ограничить доступ прессы, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на публикацию.

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