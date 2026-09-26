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В мире26 сентября 2026 17:18

«Диктатура одного гегемона пошла вразнос»: Сергей Лавров обличил Запад в своем выступлении на Генассамблее ООН

Лавров на полях ГА ООН заверил, что угрозы безопасности России будут устранены
Мария БЕРК
Глава МИД России Сергей Лавров на трибуне ООН

Глава МИД России Сергей Лавров на трибуне ООН

Фото: REUTERS.

Выступая 26 сентября 2026 года на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о тектонических сдвигах в международной политике.

Лавров: «Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине»

РЕЧЬ ГЛАВЫ МИД СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ 26 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА: ГЛАВНОЕ

Глава российской дипломатии подчеркнул, что на мировой арене происходят фундаментальные преобразования, прямо на глазах международного сообщества рождается более справедливый миропорядок. Страны глобального Юга и Востока все увереннее берут на себя ответственность за безопасность в своих регионах и демонстрируют неприятие внешнего диктата. На этой созидательной философии строится сотрудничество в БРИКС, ШОС, СНГ и других структурах мирового большинства, напомнил министр.

Однако западное меньшинство, привыкшее за пять столетий доминировать за счет чужих ресурсов, пытается любой ценой удержать ускользающие привилегии.

- Запад все чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставит под угрозу жизнь и благополучие миллионов, если не миллиардов, жителей нашей общей планеты. По определению президента России Путина, диктатура одного гегемона пошла вразнос и просто опасна для окружающих, - заявил Лавров.

Выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о тектонических сдвигах в международной политике.

Выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о тектонических сдвигах в международной политике.

Фото: REUTERS.

СИЛОВОЙ ДИКТАТ: ОТ ВЕНЕСУЭЛЫ ДО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Министр привел примеры грубого попрания международного права со стороны Вашингтона и его сателлитов. Вторжение в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро и его супруги. Убийство верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и руководства страны.

- Особую тревогу вызывает тот факт, что другими целями американо-израильской агрессии, начавшейся в июне прошлого года, стала не только гражданская инфраструктура Ирана, но и мирные ядерные объекты, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ. Это нанесло непоправимый урон авторитету МАГАТЭ и всей системе нераспространения ядерного оружия, - подчеркнул министр.

Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, Лавров констатировал, что одобренный Совбезом ООН американский мирный план для сектора Газа так и не принес результатов. Министр также призвал мировое сообщество к неотложным мерам по урегулированию конфликтов в Ливане, Сирии, Йемене, Судане и других странах Африки, а также потребовал снять незаконную морскую блокаду с Кубы и исключить ее из американского списка государств-спонсоров терроризма.

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТУПИК ДЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ»

Говоря о дестабилизирующей политике Евросоюза, Сергей Лавров указал на давление на Сербию в вопросе Косова и попытки разрушить Дейтонские соглашения в Боснии и Герцеговине.

Аналогичное пренебрежение правом Запад демонстрирует и на украинском треке, где ради сдерживания Москвы была разрушена европейская безопасность.

- Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны, - предупредил министр.

Лавров напомнил, что киевский режим открыто попирает Устав ООН: Украина стала единственной страной в мире, где русский язык запрещен законодательно под угрозой тюремного заключения, в то время как европейские институты предпочитают этого не замечать.

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS.

УРОКИ НЮРНБЕРГА

Значительную часть речи Лавров посвятил 80-летию завершения работы Нюрнбергского трибунала, которое будет отмечаться 1 октября. Министр констатировал, что правящие элиты Европы сегодня «поражены вирусом расового превосходства» и ежегодно голосуют против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Прямой критике подверглись и милитаристские устремления Берлина.

- Придавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу в Европе. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? - обратился Лавров к залу.

В связи с этим глава российского МИД заявил, что Москва выступает против выделения дополнительных постоянные места странам Запада в ходе расширения Совбеза ООН, тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма.

- Мы выступаем исключительно за увеличение представленности Азии, Африки и Латинской Америки, поддерживаем кандидатуры Бразилии и Индии на постоянные места при одновременном, подчеркну это, удовлетворении интересов Африканского континента, - добавил Лавров.

«ЦЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ»

Сергей Лавров заверил международное сообщество, что Москва последовательно отстаивает безопасность людей в Донбассе и Новороссии.

- Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена, - твердо заявил министр.

Он добавил, что это произойдет вопреки неспособности нынешнего руководства ООН занять объективную позицию, и выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, вернется к принципам беспристрастности и не будет обслуживать интересы отдельных столиц.

В завершении министр заявил, что основой прочного мира является принцип неделимой безопасности, при котором ни одно государство не обеспечивает свою защиту за счет других, а это возможно только при соблюдении устава ООН.

- Этот принцип, напомню, означает отказ от обеспечения безопасности одного государства за счет ущемления безопасности других. Недопустимость того, чтобы какая-либо страна, группа стран или организация претендовали на доминирование в сфере безопасности, — сказал Лавров. — Прежде всего, это касается НАТО, которое пытается распространить свое деструктивное влияние далеко за географические пределы зоны своей ответственности, включая Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию.

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