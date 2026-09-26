Глава МИД России Сергей Лавров на трибуне ООН Фото: REUTERS.

Выступая 26 сентября 2026 года на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о тектонических сдвигах в международной политике.

Лавров: «Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине»

РЕЧЬ ГЛАВЫ МИД СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ 26 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА: ГЛАВНОЕ

Глава российской дипломатии подчеркнул, что на мировой арене происходят фундаментальные преобразования, прямо на глазах международного сообщества рождается более справедливый миропорядок. Страны глобального Юга и Востока все увереннее берут на себя ответственность за безопасность в своих регионах и демонстрируют неприятие внешнего диктата. На этой созидательной философии строится сотрудничество в БРИКС, ШОС, СНГ и других структурах мирового большинства, напомнил министр.

Однако западное меньшинство, привыкшее за пять столетий доминировать за счет чужих ресурсов, пытается любой ценой удержать ускользающие привилегии.

- Запад все чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставит под угрозу жизнь и благополучие миллионов, если не миллиардов, жителей нашей общей планеты. По определению президента России Путина, диктатура одного гегемона пошла вразнос и просто опасна для окружающих, - заявил Лавров.

Выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о тектонических сдвигах в международной политике. Фото: REUTERS.

СИЛОВОЙ ДИКТАТ: ОТ ВЕНЕСУЭЛЫ ДО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Министр привел примеры грубого попрания международного права со стороны Вашингтона и его сателлитов. Вторжение в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро и его супруги. Убийство верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и руководства страны.

- Особую тревогу вызывает тот факт, что другими целями американо-израильской агрессии, начавшейся в июне прошлого года, стала не только гражданская инфраструктура Ирана, но и мирные ядерные объекты, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ. Это нанесло непоправимый урон авторитету МАГАТЭ и всей системе нераспространения ядерного оружия, - подчеркнул министр.

Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, Лавров констатировал, что одобренный Совбезом ООН американский мирный план для сектора Газа так и не принес результатов. Министр также призвал мировое сообщество к неотложным мерам по урегулированию конфликтов в Ливане, Сирии, Йемене, Судане и других странах Африки, а также потребовал снять незаконную морскую блокаду с Кубы и исключить ее из американского списка государств-спонсоров терроризма.

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТУПИК ДЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ»

Говоря о дестабилизирующей политике Евросоюза, Сергей Лавров указал на давление на Сербию в вопросе Косова и попытки разрушить Дейтонские соглашения в Боснии и Герцеговине.

Аналогичное пренебрежение правом Запад демонстрирует и на украинском треке, где ради сдерживания Москвы была разрушена европейская безопасность.

- Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны, - предупредил министр.

Лавров напомнил, что киевский режим открыто попирает Устав ООН: Украина стала единственной страной в мире, где русский язык запрещен законодательно под угрозой тюремного заключения, в то время как европейские институты предпочитают этого не замечать.

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

УРОКИ НЮРНБЕРГА

Значительную часть речи Лавров посвятил 80-летию завершения работы Нюрнбергского трибунала, которое будет отмечаться 1 октября. Министр констатировал, что правящие элиты Европы сегодня «поражены вирусом расового превосходства» и ежегодно голосуют против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Прямой критике подверглись и милитаристские устремления Берлина.

- Придавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу в Европе. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? - обратился Лавров к залу.

В связи с этим глава российского МИД заявил, что Москва выступает против выделения дополнительных постоянные места странам Запада в ходе расширения Совбеза ООН, тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма.

- Мы выступаем исключительно за увеличение представленности Азии, Африки и Латинской Америки, поддерживаем кандидатуры Бразилии и Индии на постоянные места при одновременном, подчеркну это, удовлетворении интересов Африканского континента, - добавил Лавров.

«ЦЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ»

Сергей Лавров заверил международное сообщество, что Москва последовательно отстаивает безопасность людей в Донбассе и Новороссии.

- Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена, - твердо заявил министр.

Он добавил, что это произойдет вопреки неспособности нынешнего руководства ООН занять объективную позицию, и выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, вернется к принципам беспристрастности и не будет обслуживать интересы отдельных столиц.

В завершении министр заявил, что основой прочного мира является принцип неделимой безопасности, при котором ни одно государство не обеспечивает свою защиту за счет других, а это возможно только при соблюдении устава ООН.

- Этот принцип, напомню, означает отказ от обеспечения безопасности одного государства за счет ущемления безопасности других. Недопустимость того, чтобы какая-либо страна, группа стран или организация претендовали на доминирование в сфере безопасности, — сказал Лавров. — Прежде всего, это касается НАТО, которое пытается распространить свое деструктивное влияние далеко за географические пределы зоны своей ответственности, включая Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию.

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