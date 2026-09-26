80-летний Михаил Шуфутинский раздал стиля: Шансонье появился в пиджаке со смелым рисунком

Михаил Шуфутинский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Легендарный российский шансонье Михаил Шуфутинский в очередной раз удивил фанатов. Он появился перед публикой в молодежном пиджаке, на котором изображены силуэты обнаженных женщин. Все произошло на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, множество песен Шуфутинского посвящены именно женщинам. А именно – их красоте, нежности и элегантности. Но на этот раз шансонье решил подтвердить свою любовь к прекрасному полу еще и образом. Поэтому появился в пиджаке, на котором красовались силуэты женских тел.

Ранее Шуфутинский получил звание народного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Певец отметил, что воспринял решение как признание его творчества страной и публикой.

Михаил Шуфутинский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, артист рассказал о своих эмоциях после присвоения нового звания. Шуфутинский признался, что был шокирован новостью и никогда сам не выступал с инициативой о получении статуса народного артиста.

Также в сентябре стало известно, что Шуфутинский продолжает содержать особняк в США, который уже несколько лет пытается продать. Речь идет о трехэтажном доме площадью около 630 квадратных метров в пригороде Филадельфии. На содержание недвижимости артист тратит значительные средства.