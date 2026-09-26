Стас Михайлов впервые появился на публике после новостей о скандальном разводе: он прожил с женой 20 лет

Стас Михайлов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский певец Стас Михайлов впервые появился на публике после новостей о грядущем разводе. Все произошло на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

Артист вышел к публике спустя несколько дней после громкого заявления его супруги Инны Михайловой. 21 сентября жена певца неожиданно сообщила в социальных сетях, что они «больше не вместе». Следом она заявила назвала Михайлова «человеком-фейком».

При этом до этого пара открыто не рассказывала о проблемах в отношениях. Михайловы были вместе более 20 лет и свыше десяти лет состояли в официальном браке. У супругов две общие дочери — Иванна и Мария. При этом практически одновременно с заявлением о расставании Инна опубликовала архивные семейные фотографии, сделанные во время выписки младшей дочери из роддома.

Однако самого артиста такая ситуация не смутила. Поэтому он появился на публике в дерзком ярко-оранжевом наряде. При этом комментировать события отказался. Равно, как и фотографироваться.

Кроме того, перед предполагаемым расставанием Михайлов сменил личную помощницу, которая много лет работала вместе с его супругой Инной. По данным KP.RU, перемены произошли незадолго до публичных заявлений женщины о проблемах в семье.

Также ранее стало известно, что семейный конфликт совпал с подготовкой большого концертного шоу Михайлова «Народный корпоратив». Этот формат в свое время придумала Инна Михайлова, однако шоу продолжили готовить уже без ее участия. В окружении пары предполагали, что именно это могло стать одной из причин публичного недовольства супруги певца.