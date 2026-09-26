Стас Михайлов сбежал от прессы после скандала вокруг развода с женой

Стас Михайлов на сцене фестиваля "Удачные песни" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец и шансонье Стас Михайлов стал избегать общения с прессой после новостей о грядущем разводе. Все произошло на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, на днях супруга артиста Инна Михайлова выступила с неожиданным заявлением в соцсетях. Женщина объявила, что она и певец «больше не вместе». Тогда же она назвала Михайлова «человеком-фейком», не став пояснять, что имеет в виду.

При этом ни для кого не секрет, что пара прожила вместе больше 20 лет. Кроме того. У них две общие дочери – Иванна и Мария. Поэтому новость о возможном разводе стала особенно громкой.

Однако Михайлов, видимо, решил не прояснять ситуацию. Поэтому во время фестивале «Удачные песни» попросту избежал общения с прессой. Артист отказался не только давать интервью, а даже фотографироваться.

Напомним, после заявления о разрыве Инна Михайлова отреагировала на рекламу нового шоу певца «Народный корпоратив», идею которого ранее придумала сама. Под публикацией с анонсом она оставила неоднозначную реакцию. KP.RU отмечал, что семейный конфликт совпал со стартом рекламной кампании концерта.

Позднее выяснилось, что незадолго до семейного скандала Михайлов сменил личную помощницу. Она много лет работала с артистом и его супругой. Перемены в команде певца произошли перед публичным заявлением Инны о расставании.