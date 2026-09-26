Стас Михайлов разоделся и окружил себя женщинами после скандала с разводом: певцу на глазах у всех подарили цветы

Стас Михайлов на сцене фестиваля "Удачные песни" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский шансонье Стас Михайлов поразил публику своим поведением после скандала вокруг развода с женой. Он вышел на сцену в джинсах за полтора миллиона рублей и выступил в окружении представительниц прекрасного пола. Все произошло на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, скандал вокруг персоны Михайлова прогремел 21 сентября. Тогда его жена внезапно объявила, что они «больше не вместе». Попутно она еще и оскорбила Михайлова, назвав «человеком-фейком».

Однако на фестивале артист, судя по всему, решил не демонстрировать переживания из-за происходящего. Михайлов вышел на сцену в эффектном образе, одной из главных деталей которого стали оранжевые джинсы Chrome Hearts. Их стоимость составляет около 1,5 млн рублей.

При этом компанию певцу составили сразу несколько женщин. Во время выступления артист оказался буквально окружен представительницами прекрасного пола. А в конце песни ему вручили цветы. Прямо на глазах у публики. И это особенно бросалось в глаза на фоне недавних заявлений его супруги.

Сам Михайлов при этом тему возможного развода предпочел не поднимать. Во время фестиваля певец избегал общения с журналистами, не стал давать интервью и даже отказался фотографироваться.

Напомним, после заявления о разрыве Инна Михайлова отреагировала на рекламу нового шоу певца «Народный корпоратив», идею которого ранее придумала сама. Семейный конфликт совпал со стартом рекламной кампании концерта артиста.

Позднее выяснилось, что незадолго до громких заявлений супруги Михайлов сменил личную помощницу. Она много лет работала вместе с артистом и его женой.