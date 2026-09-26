Стас Михайлов не спешит расставаться с обручальным кольцом, несмотря на новости о разводе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский певец Стас Михайлов не снял обручальное кольцо, несмотря на новости о разводе с женой. Аксессуар на пальце артиста заметили на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

На днях в Сети прогремела новость о грядущем разводе Стаса Михайлова с его супругой Инной. Причем о разрыве сообщила сама жена певца. Возлюбленная шансонье подчеркнула, что они «больше не вместе» и назвала партнера «человеком-фейком». Что именно имелось в виду – пояснять не стала.

Сам же Стас Михайлов решил вовсе дистанцироваться от скандала. Он никак не комментировал слова супруги, а на фестивале «Удачные песни» даже отказался общаться с прессой. Видимо, опасаясь неудобных вопросов.

Тем не менее, журналисты заметили интересную деталь. Так, артист до сих пор не снял обручальное кольцо. Более того, во время выступления он заговорил о любви. Прямо со сцены.

«Всем вам добра, любви, благополучия!» - объявил артист после исполнения своей песни.

Напомним, Михайлов появился на фестивале «Удачные песни» в джинсах стоимостью около 1,5 млн рублей. Во время выступления артист оказался в окружении нескольких женщин. Однако тему возможного развода со сцены не затрагивал.

При этом на том же фестивале певец избегал общения с журналистами. Михайлов отказался давать интервью и даже фотографироваться, хотя раньше охотно общался с прессой на подобных мероприятиях. Сам артист заявления супруги о возможном расставании публично так и не прокомментировал.

К слову, недавно выяснилось, что незадолго до семейного скандала Михайлов сменил личную помощницу, которая много лет работала с артистом и его супругой. Перемены в команде произошли еще до публичного заявления Инны о расставании.