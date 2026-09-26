Глава МИД России Сергей Лавров провел итоговую пресс-конференцию по 81-й сессии Генассамблеи ООН. Фото: Александр Щербак / ТАСС

В субботу в Нью-Йорке для главы МИД РФ Сергея Лаврова завершился четырехдневный марафон из более чем пятидесяти встреч и переговоров на неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. «Активно выходили из изоляции», - пошутил наш министр.

Перед отлетом в Москву Лавров выступил на общеполитической дискуссии. А затем провел итоговую пресс-конференцию. Журналистов был полон зал. Даже вдоль стен стояли.

Когда двумя днями ранее на переговоры с Лавровым пришел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, наш министр первым делом передал ему подготовленный российскими экспертами доклад о провокации в украинской Буче. «Что это такое?» - спросил у Сергея Викторовича аргентинец. «Это российская пропаганда», - с горькой иронией ответил Лавров.

Гросси обещал внимательно изучить документ. О творящемся на Украине Лавров говорил и с трибуны Генассамблеи ООН: «Киевский режим попирает основополагающие принципы устава Организации Объединенных наций. В том числе такие как уважение прав человека».

На пресс-конференции министр предупредил всех: на Украине не прекращаются попытки создания четвертого рейха. При этом он особо подчеркнул, что СВО будет доведена до конца и угрозы безопасности России будут устранены.

«ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛОВОГО ДИКТАТА»

Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Дональд Трамп отказался от прекращения огня в конфликте с Ираном. Хозяин Белого дома, добавило издание, планирует возобновить боевые действия после промежуточных выборов в США в ноябре.

Лавров же, наоборот, говорил о возобновлении мира: «Условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном».

Убийство иранского лидера Али Хаменеи и членов его семьи наш министр назвал неприемлемым проявлением силового диктата.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак / ТАСС

ЗАЧЕМ ВАДЕФУЛЬ ЗАХОТЕЛ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЛАВРОВЫМ

За час до выступления с трибуны ООН Лавров встретился с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем. Переговоры были внеплановыми – в первоначальном графике нашего министра эта встреча не значилась. Главе российской дипломатии задали вопрос: с чего немец вдруг захотел с ним поговорить? Запрос на встречу пришел с немецкой стороны. «Мы никогда не отказываемся выслушать наших коллег», - заметил Лавров.

Тут стоит напомнить, что буквально несколько недель назад представители Германии обвинили Россию в попытках организовать атаки на немецкие аэропорты. Неужели в Берлине теперь после провальных для правящей коалиции выборов готовы к восстановлению диалога с Москвой?

Нет, не готовы, считает Лавров. По его словам, немец пришел на встречу и начал требовать от России идти на уступки Западу. «Я ему честно так и сказал - думал, что у вас что-то интересное, - не стал скрывать своего разочарования Сергей Викторович. - В очередной раз сегодня убедились, что такие вот просьбы от Запада не несут ничего конструктивного».

К слову, перед началом встречи Лаврова с Вадефулем сотрудники немецкого министра потребовали от наших дипломатов ограничить доступ прессы, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные требования «западной демократией прекрасного сада». И, разумеется, никаких ограничений для журналистов введено не было.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

ВСЕМИРНЫЙ СБОР ЭКСПЕРТОВ

Накануне в постпредстве России при ООН был дан старт переговорам о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Я спросил Сергея Викторовича: «Что в этом направлении планируется делать в дальнейшем?»

- Создается группа экспертов с участием ядра стран, которые уже сейчас выразили готовность принимать участие в разработке этого документа, - заявил министр. – Группа открытого состава. Желающие могут на последующих этапах присоединяться.

Первая встреча экспертов состоится в Минске до конца этого года. Вторая запланирована в Москве в первой половине 2027 года.

«Дальше целый ряд стран высказали заинтересованность тоже приглашать подобные консультации на свою территорию, - продолжил отвечать Лавров на вопрос «Комсомолки». – Мы никаких искусственных сроков не ставим. Но, конечно, не хотели бы эту работу затягивать, учитывая, что наш Евразийский континент очень нуждается в структуре, которая была бы общеконтинентальной».

«НЕ СОБИРАЕМСЯ ВОЕВАТЬ С ЕВРОПОЙ»

Вот о чем еще сегодня в ООН говорил Сергей Лавров:

- У нас с командой Трампа идут различные переговоры. И одно уже это соответствует нормальности.

- У США корыстные национальные интересы. Но жизнь научит американских партнеров мыслить категориями многосторонности.

- Европа чувствует, что остается за бортом переговоров и делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине.

- Правящие верхи многих стран ЕС явно поражены вирусом расового превосходства. Они потворствуют главарям украинского режима, чьи руки по локоть в крови.

Спросили Лаврова и о том, что он думает про звучащие из Берлина крайне тревожные прогнозы: дескать, война стран НАТО с Россией начнется к концу этого десятилетия. Более того, немцы уже начали подготовку своих больниц к приему большого количества раненых.

- Мы не собираемся воевать с Европой. Это бред и чушь. Но подобные прогнозы могут оказаться самосбывающимся пророчеством, - отреагировал министр.

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