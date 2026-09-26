В субботу в Нью-Йорке для главы МИД РФ Сергея Лаврова завершился четырехдневный марафон из более чем пятидесяти встреч и переговоров на неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. «Активно выходили из изоляции», - пошутил наш министр.
Перед отлетом в Москву Лавров выступил на общеполитической дискуссии. А затем провел итоговую пресс-конференцию. Журналистов был полон зал. Даже вдоль стен стояли.
Когда двумя днями ранее на переговоры с Лавровым пришел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, наш министр первым делом передал ему подготовленный российскими экспертами доклад о провокации в украинской Буче. «Что это такое?» - спросил у Сергея Викторовича аргентинец. «Это российская пропаганда», - с горькой иронией ответил Лавров.
Гросси обещал внимательно изучить документ. О творящемся на Украине Лавров говорил и с трибуны Генассамблеи ООН: «Киевский режим попирает основополагающие принципы устава Организации Объединенных наций. В том числе такие как уважение прав человека».
На пресс-конференции министр предупредил всех: на Украине не прекращаются попытки создания четвертого рейха. При этом он особо подчеркнул, что СВО будет доведена до конца и угрозы безопасности России будут устранены.
Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Дональд Трамп отказался от прекращения огня в конфликте с Ираном. Хозяин Белого дома, добавило издание, планирует возобновить боевые действия после промежуточных выборов в США в ноябре.
Лавров же, наоборот, говорил о возобновлении мира: «Условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном».
Убийство иранского лидера Али Хаменеи и членов его семьи наш министр назвал неприемлемым проявлением силового диктата.
За час до выступления с трибуны ООН Лавров встретился с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем. Переговоры были внеплановыми – в первоначальном графике нашего министра эта встреча не значилась. Главе российской дипломатии задали вопрос: с чего немец вдруг захотел с ним поговорить? Запрос на встречу пришел с немецкой стороны. «Мы никогда не отказываемся выслушать наших коллег», - заметил Лавров.
Тут стоит напомнить, что буквально несколько недель назад представители Германии обвинили Россию в попытках организовать атаки на немецкие аэропорты. Неужели в Берлине теперь после провальных для правящей коалиции выборов готовы к восстановлению диалога с Москвой?
Нет, не готовы, считает Лавров. По его словам, немец пришел на встречу и начал требовать от России идти на уступки Западу. «Я ему честно так и сказал - думал, что у вас что-то интересное, - не стал скрывать своего разочарования Сергей Викторович. - В очередной раз сегодня убедились, что такие вот просьбы от Запада не несут ничего конструктивного».
К слову, перед началом встречи Лаврова с Вадефулем сотрудники немецкого министра потребовали от наших дипломатов ограничить доступ прессы, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные требования «западной демократией прекрасного сада». И, разумеется, никаких ограничений для журналистов введено не было.
Накануне в постпредстве России при ООН был дан старт переговорам о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Я спросил Сергея Викторовича: «Что в этом направлении планируется делать в дальнейшем?»
- Создается группа экспертов с участием ядра стран, которые уже сейчас выразили готовность принимать участие в разработке этого документа, - заявил министр. – Группа открытого состава. Желающие могут на последующих этапах присоединяться.
Первая встреча экспертов состоится в Минске до конца этого года. Вторая запланирована в Москве в первой половине 2027 года.
«Дальше целый ряд стран высказали заинтересованность тоже приглашать подобные консультации на свою территорию, - продолжил отвечать Лавров на вопрос «Комсомолки». – Мы никаких искусственных сроков не ставим. Но, конечно, не хотели бы эту работу затягивать, учитывая, что наш Евразийский континент очень нуждается в структуре, которая была бы общеконтинентальной».
Вот о чем еще сегодня в ООН говорил Сергей Лавров:
- У нас с командой Трампа идут различные переговоры. И одно уже это соответствует нормальности.
- У США корыстные национальные интересы. Но жизнь научит американских партнеров мыслить категориями многосторонности.
- Европа чувствует, что остается за бортом переговоров и делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине.
- Правящие верхи многих стран ЕС явно поражены вирусом расового превосходства. Они потворствуют главарям украинского режима, чьи руки по локоть в крови.
Спросили Лаврова и о том, что он думает про звучащие из Берлина крайне тревожные прогнозы: дескать, война стран НАТО с Россией начнется к концу этого десятилетия. Более того, немцы уже начали подготовку своих больниц к приему большого количества раненых.
- Мы не собираемся воевать с Европой. Это бред и чушь. Но подобные прогнозы могут оказаться самосбывающимся пророчеством, - отреагировал министр.
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