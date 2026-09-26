Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за помощь в тушении пожаров

За месяц Ил-76 МЧС РФ выполнил 65 вылетов и сбросил 2 730 тонн воды на очаги пожаров. Фото: МЧС

В субботу, 26 сентября, Президент России провел телефонный разговор с президентом Сербии. Сербский лидер поблагодарил российского коллегу за годы сотрудничества и отдельно - за помощь в тушении пожаров.

ПОДРОБНОСТИ

Напомним, по поручению Владимира Путина 19 августа самолет Ил-76 МЧС был направлен в Сербию для оказания помощи в тушении природных пожаров.

«Наша авиация показала высокий уровень профессионализма и эффективности, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства. - Благодаря действиям российских спасателей удалось значительно сократить площадь распространения огня на территории Сербии…»

ИТОГИ

За месяц Ил-76 МЧС РФ выполнил 65 вылетов и сбросил 2 730 тонн воды на очаги пожаров.

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Наши спасатели работали на наиболее сложных участках. Наибольшую угрозу представлял пожар в специальном природном заповеднике Делиблатские песчары.

«Площадь возгорания превышала 3500 гектаров, а сложный рельеф и нехватка воды не позволяли эффективно работать наземным силам», - говорится в сводках. «Условия работы были близки к экстремальным: температура воздуха выше +40 °C, сильное задымление, горный рельеф и ограниченная видимость».

Кроме того, самолёт тушил очаги на горе Сува-Планина (высокогорье, крутые склоны), в районе Столови под Кралево и Луково под Вране.

КСТАТИ

Ил -76 МЧС оснащён выливным авиационным прибором ВАП-2, позволяющим за один сброс подать 42 тонны воды, что сыграло решающую роль в борьбе с крупными очагами возгорания.