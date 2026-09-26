Дмитрий Маликов может записать совместную песню с новым кумиром зумеров

Дмитрий Маликов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский певец и исполнитель хита «Звезда моя далекая» Дмитрий Маликов признался, что не против записать песню с новым кумиром зумеров - Bearwolf. С соответствующим заявлением артист выступил на фестивале «Удачные песни», где с ним пообщался корреспондент KP.RU.

Во время общения с артистом журналист поинтересовался, как Маликов относится к современной музыке и артистам. В частности, слушает ли кого-либо из них. В ответ певец признался, что совсем недавно познакомился с Bearwolf.

«Ну просто я с ней летел в одном самолете, и потом послушал ее творчество. Мне понравилось», - сказал Маликов.

Тогда же музыкант признался, что не против записать совместную песню. Однако такого предложения, видимо, пока не поступало.

«Я не возражал бы. Мы, мне кажется, на контрасте могли бы сработать», - добавил Маликов.

Ранее Маликов рассказал о своем отношении к современной музыке и молодым артистам. На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге певец признался, что старается следить за новыми трендами и не видит ничего плохого даже в самых неожиданных увлечениях молодежи. Там же он сравнил начало своей карьеры с нынешним успехом Вани Дмитриенко и отметил, что сам продолжает искать новые музыкальные формы.

Еще раньше артист признавался, что сознательно не хочет переходить в разряд ретро-исполнителей. Маликов говорил, что планирует больше работать с талантливой молодежью, диджеями и музыкантами из разных жанров. По его словам, такие коллаборации помогают сохранять старую аудиторию и одновременно привлекать новых слушателей.

Кроме того, Маликов объяснял новую волну популярности Надежды Кадышевой среди молодежи модой на русский фольклор. Сам певец тоже решил поэкспериментировать с этим направлением и выпустил композицию «Ветерок» с народными мотивами. Артист тогда назвал интерес молодых слушателей к такой музыке полноценным трендом.

В апреле Маликов выступил с большим концертом в Кремлевском дворце. В программу вошли как его многолетние хиты, так и новые композиции. Несмотря на десятилетия на сцене, певец продолжает выпускать свежий материал и экспериментировать с форматами, стараясь оставаться интересным слушателям разных поколений.