Дмитрий Маликов не выдержал современную музыку: дети шокировали легенду

Дмитрий Маликов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский эстрадный певец, композитор и исполнитель хита «Звезда моя далекая» Дмитрий Маликов признался, что не может слушать музыку, которую любят его дети. С соответствующим заявлением артист выступил в беседе с журналистом KP.RU на фестивале «Удачные песни».

Во время беседы корреспондент издания поинтересовался, слушает ли Маликов современных исполнителей. И в ответ певец сразу же обозначил, что подобное имеет место быть. Так, например, музыкант увлекся творчеством Bearwolf.

«Я с ней летел в одном самолете, и потом послушал ее творчество. Мне понравилось», - сказал Маликов.

Тогда же журналист уточнил, включают ли дети Маликова современную музыку, чтобы отец мог послушать. В ответ артист выдал небольшую порцию душевных страданий.

«Ой, у меня Макс слушает такое вообще… Я говорю: "Давай нормальную музыку послушаем". Я даже не знаю, кто это (из исполнителей – Прим. ред.). Но это какая-то такая… Он, кстати, любит песню "Одного-одного..". Знаете, она в таких, всяких детских мемах проходит в замедленном темпе. Или, наоборот, в убыстренном», - сказал Маликов.

Ранее на том же фестивале «Удачные песни» певец Денис Клявер рассказал, что не против экспериментировать с образом, хотя некоторые его вещи вызывают вопросы у супруги. Артист признался, что уже около 15 лет носит серую «дедушкину» кофту, которую жена не любит, однако сам он считает ее удобной и теплой.

Еще одним участником фестиваля стал Михаил Шуфутинский. В беседе с KP.RU шансонье признался, что уже четыре года постепенно снижает вес. По словам артиста, он занимается собой и контролирует питание, при этом никакими современными препаратами для похудения не пользовался.

На фестивале появился и Стас Михайлов, который в последние дни оказался в центре внимания из-за заявлений супруги Инны о возможном расставании. Артист отказался от общения с журналистами и фотографий, однако вышел на сцену с обручальным кольцом. Во время выступления певец также пожелал зрителям любви и благополучия.

Кроме того, Михайлов привлек внимание необычным сценическим образом. На фестиваль он пришел в джинсах стоимостью около 1,5 млн рублей и выступил в окружении нескольких женщин. При этом сам певец семейный скандал со сцены никак не комментировал.