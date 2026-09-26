KP.RU собрал самые странные образы гостей на Московской неделе моды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном «Манеже» стартовала седьмая Московская неделя моды, в которой примут участие более 350 дизайнеров. По традиции гости мероприятия старательно наряжались. В данном случае чем заметнее, тем лучше. В объектив фотографа KP.RU Евгении Гусевой попали самые странные образы посетителей недели моды. Рассматриваем и обсуждаем!

Самые странные образы гостей Московской недели моды прокомментировала стилист Ольга Родина. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостья в волосатом платье «блонд» и в таких же туфлях сразу привлекла внимание. Также модница надела белые колготки, в которые засунула белые мячики. На голове красотка начесала кокон. А затем к ней подошёл накрашенный молодой человек, который выглядел подстать — меховой топ он сочетал с кожаными шортами и сапогами из кожи и меха. Сверху накинул пальто.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна парочка «твикс» собрала светлые образы. Он сочетал куртку из белого экомеха с джинсами с блестящим напылением и серебристыми таби. На ней было пальто с меховыми рукавами и белое платье мини. Но особого внимания заслуживала обувь, которую модница, как будто позаимствовала у Сергея Зверева — ботинки на огромной платформе, обтянутой фольгой. В качестве декора добавили по алой розе на каждый башмак. Даже сложно представить, чем вдохновлялась владелица обувного шедевра.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тему экомеха продолжила девушка, которая пришла в белой меховой шапке, куртке в оттенке металлик и в зелёном шарфе. Плюс голубые колготки и космические «говнодавы» на ногах. Про макияж в сине-зеленых тонах тоже не забыла.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Леди Гага, это вы?» — хотелось спросить, глядя на девушку в молочном платье с абстрактной баской и с белыми пергидрольными волосами. Хотя, вероятно, это был все же парик.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неподалёку от Леди Гаги мы заприметили и подругу Григория Лепса. Во всяком случае очки они явно покупают в одном месте. Элегантная дама явно вдохновлялась образом кота Базилио.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна «космическая гостья» пришла в белом комбинезоне с капюшоном на каркасе и в ботфортах.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Другая модница просто накинула кринолин на белую рубашку, которую сочетала с черными брюками. Для тепла на голову надела шапочку.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дама в кожаных брюках и жемчугах украсила голову с помощью огромного пера. Кстати, на брюки она прикрепила юбку, тоже с перьями.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие гости экспериментировали с головными уборами. Так, одна девушка пришла с зеленым нимбом на голове. Другая надела оригинальный венок. А третья модница дополнила образ с ультрамодной, кстати, юбкой из кожи с тиснением под крокодила и лаковой курткой с помощью шапки с хулиганскими рожками.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нашли мы и человека-«капусту»: складывалось ощущение, что девушка намотала на себя все, что было под рукой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчины тоже не отставали. Очень колоритный персонаж продефилировал в бордовом корсете и брюках. Образ молодой человек дополнил колье с золотистым цветком.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще один красавчик подметал асфальт эффектными «клешами». Брюки клеш модник сочетал с голубой рубашкой с викторианской брошкой, жилетом и шляпой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А завершает наш модный хит-парад странная парочка. Парень — в черним костюме и с кружевной маской на глазах. А девушка — в викторианском платье и в чулках. Кстати, ее внешний вид мне напомнил образ скандально-известной выпускницы из Таганрога, которая пришла на вручение аттестата в платье с корсетом и в чулках.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП