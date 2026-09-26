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Звезды26 сентября 2026 21:02

Человек-«капуста», сестра Леди Гаги и дама в ботах, как у Зверева: самые странные образы на открытии Московской недели модыфото

KP.RU собрал самые странные образы гостей на Московской неделе моды
Ольга РОДИНА
KP.RU собрал самые странные образы гостей на Московской неделе моды

KP.RU собрал самые странные образы гостей на Московской неделе моды

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном «Манеже» стартовала седьмая Московская неделя моды, в которой примут участие более 350 дизайнеров. По традиции гости мероприятия старательно наряжались. В данном случае чем заметнее, тем лучше. В объектив фотографа KP.RU Евгении Гусевой попали самые странные образы посетителей недели моды. Рассматриваем и обсуждаем!

Самые странные образы гостей Московской недели моды прокомментировала стилист Ольга Родина.

Самые странные образы гостей Московской недели моды прокомментировала стилист Ольга Родина.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостья в волосатом платье «блонд» и в таких же туфлях сразу привлекла внимание. Также модница надела белые колготки, в которые засунула белые мячики. На голове красотка начесала кокон. А затем к ней подошёл накрашенный молодой человек, который выглядел подстать — меховой топ он сочетал с кожаными шортами и сапогами из кожи и меха. Сверху накинул пальто.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна парочка «твикс» собрала светлые образы. Он сочетал куртку из белого экомеха с джинсами с блестящим напылением и серебристыми таби. На ней было пальто с меховыми рукавами и белое платье мини. Но особого внимания заслуживала обувь, которую модница, как будто позаимствовала у Сергея Зверева — ботинки на огромной платформе, обтянутой фольгой. В качестве декора добавили по алой розе на каждый башмак. Даже сложно представить, чем вдохновлялась владелица обувного шедевра.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тему экомеха продолжила девушка, которая пришла в белой меховой шапке, куртке в оттенке металлик и в зелёном шарфе. Плюс голубые колготки и космические «говнодавы» на ногах. Про макияж в сине-зеленых тонах тоже не забыла.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Леди Гага, это вы?» — хотелось спросить, глядя на девушку в молочном платье с абстрактной баской и с белыми пергидрольными волосами. Хотя, вероятно, это был все же парик.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неподалёку от Леди Гаги мы заприметили и подругу Григория Лепса. Во всяком случае очки они явно покупают в одном месте. Элегантная дама явно вдохновлялась образом кота Базилио.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна «космическая гостья» пришла в белом комбинезоне с капюшоном на каркасе и в ботфортах.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Другая модница просто накинула кринолин на белую рубашку, которую сочетала с черными брюками. Для тепла на голову надела шапочку.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дама в кожаных брюках и жемчугах украсила голову с помощью огромного пера. Кстати, на брюки она прикрепила юбку, тоже с перьями.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие гости экспериментировали с головными уборами. Так, одна девушка пришла с зеленым нимбом на голове. Другая надела оригинальный венок. А третья модница дополнила образ с ультрамодной, кстати, юбкой из кожи с тиснением под крокодила и лаковой курткой с помощью шапки с хулиганскими рожками.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нашли мы и человека-«капусту»: складывалось ощущение, что девушка намотала на себя все, что было под рукой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчины тоже не отставали. Очень колоритный персонаж продефилировал в бордовом корсете и брюках. Образ молодой человек дополнил колье с золотистым цветком.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще один красавчик подметал асфальт эффектными «клешами». Брюки клеш модник сочетал с голубой рубашкой с викторианской брошкой, жилетом и шляпой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А завершает наш модный хит-парад странная парочка. Парень — в черним костюме и с кружевной маской на глазах. А девушка — в викторианском платье и в чулках. Кстати, ее внешний вид мне напомнил образ скандально-известной выпускницы из Таганрога, которая пришла на вручение аттестата в платье с корсетом и в чулках.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП