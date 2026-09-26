ВС РФ уничтожают объекты, используемые ВСУ Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 27 сентября:

1. Бойцы ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день

2. Точными ударами уничтожены склады и сухогруз с военным имуществом ВСУ

3. Путин удивился отсутствию логики в ударах ВСУ по гражданским объектам

4. Лавров посоветовал искать зачинщиков конфликта вне России

5. Зеленский обещает защиту Европе, но защитить Украину не в состоянии

6. Киев придумал, как спасти КПП на границе

7. "Сильпо" рубит хвост по частям

8. Украинских детей заставили петь для американских церковников

9. Стефанчук призвал дрессировать украинцев палкой.

ЧЕТЫРЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА ЗА ДЕНЬ

Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль сразу три населенных пункта. В Харьковской области российские бойцы заняли Петропавловку и Лозовую. Еще один населенный пункт — Марьино — перешел под контроль ВС РФ в Сумской области. В настоящее время, как отметили в российском оборонном ведомстве, ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области. Кроме того, канал «Новости СВО и Мира» сообщил чуть позже, что ВС РФ освободили в Сумской области еще и населенный пункт Уланово.

За один день 4 населенных пункта – такое, наверное, за время СВО припомнить, как минимум, трудно, если не невозможно.

БПЛА ПОПАДАЮТ ПРЯМО В «ЭПИЦЕНТР»

Украинская сторона выпустила очередные жалостливые сообщения о том, что Россия наносит удары якобы по мирным объектам. В частности, по словам Киева, очередным ударом были уничтожены склад Макдональдса (украинский «просрочка» Владимир Зеленский особенно акцентировал внимание на этом ударе по американскому субъекту хозяйствования) и склад мороженого в Житомирской области известной компании. Последний не просто ярко горел, но и сильно детонировал в течение долгого времени, наверное, пломбирами и эскимо на палочке.

Кроме того, удар был нанесен по гипермаркету «Эпицентр» на 7-м километре в Одессе. Один известный украинский блогер, проживающий в Испании, удивился этому удару, потому что, по его сведениям, торговый центр давно уже не работал. Ясность внесло Минобороны России, сообщившее, что «в результате ударов беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, используемому для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из зарубежных стран для ВСУ».

Кроме того, как заявили в российском оборонном ведомстве, на переходе морем в порт Одесса в субботу было поражено морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для ВСУ.

Жаль, конечно, что еще находятся любители наживы, которым и здравый смысл не указ. Но таким, сколько ни говори, что беспилотник или ракета, как и снаряд всегда попадают в эпицентр взрыва, они все равно смысл этого вряд ли поймут.

ПУТИН НЕ НАШЕЛ ЛОГИКИ В УДАРАХ ВСУ ПО ГРАЖДАНСКИМ ОБЪЕКТАМ

Президент России Владимир Путин на международном культурном форуме в Петербурге публично прокомментировал удары ВСУ по гражданским объектам, включая логистические комплексы Wildberries и Ozon.

- Это что такое? Это зачем? Тем не менее это было сделано, — заявил Путин, поставив под сомнение логику подобных атак. По словам Путина, Москва ответила на эти действия, и ответ оказался настолько чувствительным для Киева, что тот вновь заговорил о перемирии по ряду направлений.

- Судя по всему, ответные действия ВС РФ оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопросы о перемирии по нескольким направлениям, — отметил Владимир Владимирович.

Напомним, что первые атаки на склады Wildberries в России начались еще 18 июля. Тогда удар пришёлся на объекты компании в Тамбовской и Московской областях. Погибли не менее 8 человек, более 60 граждан пострадали. В ночь с 21 на 22 июля БПЛА атаковали крупные склады Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. А с третьей декады августа ВСУ начали атаковать склады Ozon в России. В ночь с 21 на 22 августа 2026 года оказался поврежден склад этого маркетплейса в Самарской области.

Как ранее выразился российский лидер, это в Киеве «открыли этот ящик Пандоры», который сейчас не знают, как закрыть. А украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский уже с трибуны ООН чуть ли не плакал, выпрашивая перемирие. Такого масштабного, пусть и промежуточного катастрофического для Украины итога своих провокаций он явно не ожидал. То ли еще будет!

Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак / ТАСС

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОСОВЕТОВАЛ ИСКАТЬ ЗАЧИНЩИКОВ ВОЙНЫ НЕ В РОССИИ

- Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, - заявил Сергей Лавров, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Мы стали продолжать переговоры и двусторонние в Стамбуле, трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, что «русские избегают контактов», им нечего сказать.

Глава МИД России отметил также, что в урегулировании заинтересованы, в том числе, Соединенные Штаты, однако европейские страны препятствуют переговорам и достижению мирного соглашения.

На полях Генассамблеи министр иностранных дел России встретился по просьбе немецкой стороны со своим германским коллегой. Переговоры продолжались всего 22 минуты, и, словно в доказательство тезисов выступления с трибуны, Сергей Викторович после окончания встречи прокомментировал, что на этом рандеву он не услышал от представителя Берлина ничего нового.

Словно и не прошло последних почти пяти лет…

УКРАИНА ГОТОВА ПОМОЧЬ ДРУГИМ, НО ПРОСИТ ПОМОЩИ СНАЧАЛА САМА

- По данным разведки, Путин планирует распространить войну на другие государства, - заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский и пообещал не бросать будущих «жертв российской агрессии». - Украина готова помочь партнерам в защите от атак РФ.

Окей, как говорится, бывает, вот только хорошо бы Украине для начала, чтобы слова «просроченного» звучали более весомо, научиться самой защищать себя. А то ведь после ударов российской армии по дата-центрам в Киеве у части украинского населения пропал не только интернет, но и телевидение. Что, кстати, Зеленский заметил.

- Россияне хотят оставить украинцев без интернета, - отметил Зеленский и пообещал. - Есть шаги по защите страны от этой угрозы.

Но для этого, естественно, надо, чтобы европейцы дали Украине побольше денег и новых вооружений.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

КИЕВ ПРИДУМАЛ ХИТРЫЙ ХОД

Из-за участившихся ударов по близлежащим погранпереходам территориям Украина хочет перенести КПП на территорию соседних стран.

- Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны, - заявил первый замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач украинским СМИ.

По словам Деркача, создание общих пунктов пропуска на территории соседних государств позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

Как пример Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько общих пунктов пропуска, а также Молдову. И сейчас, как заявил замминистра, Украина прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной, чтобы погранпереходы не подвергались российским ударам.

А что, на территории Украины дорог и переездов больше не останется, а с той стороны грузы на Украину будут попадать не по ним, а неким волшебным образом?

ДАЛЬШЕ ДЛЯ УКРАИНЫ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ

Известное американское издание The New York Times констатировало, что Украина сейчас только входит в один из самых тяжелых периодов с начала конфликта, потому что российские удары все чаще затрагивают предприятия, склады, порты, железнодорожную инфраструктуру, пограничные переходы и интернет-сети.

В Минэкономики Украины оценивают возможный ущерб к концу года примерно в 10 млрд. долларов США. Дополнительное давление на экономику создают нехватка рабочей силы, рост издержек и снижение потребительской активности. Впрочем, по независимым оценкам, реальный ущерб окажется больше примерно процентов на 50, если не больше. Поскольку каждое крупное предприятие имеет смежников и еще целый ряд подрядчиков, завязанных на работу на него. Так, например, если на металлургическом заводе в Запорожье, который остановился, работали 12-13 тысяч человек, то в итоге без работы остались от 60 до 80 тысяч жителей города.

Но эту проблему официальный Киев старательно замалчивает.

«СИЛЬПО» ОТПОЛЗАЕТ, НО ПОКА НЕ СДАЕТСЯ

Группа компаний Fozzy Group с 1 ноября сократит часть сотрудников офисных подразделений холдинга, сети «Сильпо» и логистического направления. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Это решение в компании объяснили последствиями войны и ростом расходов на поддержание работы бизнеса.

По данным компании, с 1 августа по 25 сентября в результате российских атак были уничтожены или повреждены более 20 ее объектов, включая распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности. В компании отмечают, что из-за потери части инфраструктуры и товарных запасов обеспечивать бесперебойную работу стало значительно сложнее и дороже.

Проще было бы сразу закрыться, не рубя хвост по частям, и поблагодарить за это Зеленского.

НА УКРАИНЕ НАСИЛЬНО ОКАТОЛИЧИВАЮТ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ

Министерство образования Украины разослало по стране приказы об организации так называемого «Дня мечты». Организатором выступила некая НКО «Мрияти», основанная американскими неохристианскими активистами, которые не один год насаждают на Украине отказ от традиционной украинской истории и культуры, и прежде всего - от Православия.

В ходе проведенного американскими миссионерами мероприятия согнанные из разных городов по видеосвязи учащиеся Украины слушали проповедников прозападной УГКЦ и различных активистов, а в конце хором спели песню «We are the world». Цель таких инициатив — выбить слезу и деньги из американских христианских фондов, для которых и была организована трансляция.

Дополнительную пикантность мероприятию придавала пятиконечная звезда, которая горела в голове у талисмана фестиваля. Прямо по Пушкину: «А во лбу звезда горит».

«КОЛЫВАН» СТЕФАНЧУК ПРИЗВАЛ ДРЕССИРОВАТЬ УКРАИНЦЕВ ПАЛКОЙ

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук по прозванию «Колыван», поражающий всех своими фантастическими объемами, призвал дрессировать украинцев палкой, а иногда - и пряником, потому что они «ведут себя, как животные», а может, даже еще хуже.

- Сейчас у нас все скулят из-за ТЦК, еще и резать их начали. Ведут себя как животные. Защищать родину почетно, если шли бы сами люди, то никакое ТЦК не было бы и нужно. А то прячутся по своим норам. Вот и приходится загребать, - заявил Стефанчук. - Надо сделать службу престижной, а не как сейчас… и деньги тут не помогут. Дрессировать людей надо, где-то палкой, где-то пряником. Но лучше палкой.

Понятно, почему палка для Стефанчука предпочтительнее – все пряники он наверняка сожрал сам.