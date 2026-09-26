Шуфутинский удивил откровенным пиджаком, Михайлов – обручальным кольцом, а Маликов – рейтузами: как прошел фестиваль «Удачные песни» 2026

Стас Михайлов удивил обручальным кольцом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

26 сентября на московской Live Арене прошел Большой фестиваль «Удачные песни», который «Радио Дача» посвятило своему 20-летнему юбилею. На одной сцене собрались артисты разных поколений: Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Сергей Пенкин и многие другие.

Корреспондент KP.RU побывал на «Удачных песнях» и выяснил, каким нарядом удивил публику Михаил Шуфутинский, как Стас Михацлов «опроверг» развод и какую необычную вещицу из 18 века носит на себе Дмитрий Маликов.

Михаил Шуфутинский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из самых заметных образов вечера стал наряд 80-летнего шансонье, который вышел к публике в молодежном пиджаке со смелым рисунком: ткань украшали силуэты обнаженных женских тел. Не обошлось и без разговоров о звании народного артиста: Шуфутинский признался, что не стремился получить новый статус и даже не интересовался положенными за него льготами.

«Потому что я был заслуженный артист. И даже не в этом дело. Это, на самом деле, мало в жизни меняет. Самое яркое ощущение от того, что тебя признали. И уважают. И подтвердили. И подписали указ. Поэтому что значит "слишком поздно"? (вручили – Прим. ред.) Каждому овощу свой фрукт. Каждому свое время. Я об этом не задумывался. Это не является главной в моей жизни целью. Но это приятно», - сказал Шуфутинский.

При этом певец объяснил, почему не стал разбираться в вопросе привилегий для народных артистов. «А какие льготы мне нужны? У меня все есть. Я себя чувствую вполне успешно. Здоровье? Я за ним пытаюсь следить», - признался Шуфутинский.

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стас Михайлов также оказался в центре внимания после недавних заявлений его супруги Инны о том, что они «больше не вместе», артист не стал обсуждать личную жизнь с журналистами. Более того, певец отказался от интервью и даже не захотел фотографироваться на красной дорожке.

Зато на сцене Михайлов выглядел так, будто поводов для переживаний у него нет. Он выступил в ярко-оранжевом пиджаке и того же цвета джинсах бренда Chrome Hearts стоимостью около 1,5 млн рублей, а компанию ему составили сразу несколько женщин в белых платьях. При этом журналисты KP.RU заметили на пальце певца обручальное кольцо. Сам Михайлов тему возможного развода не затрагивал, однако после исполнения песни «Все для тебя» обратился к публике с пожеланием: «Всем вам добра, любви, благополучия!»

Дмитрий Маликов на фестивале тоже успел удивить, в разговоре с «Комсомолкой» певец рассказал о необычной вещи, которую носит, когда становится холодно: по словам артиста, это вещь из 18 века. «У меня есть ритузики, на случай, если холодно», - заявил Маликов.

В центре внимания оказалась и Люся Чеботина, которая появилась на фестивале в дерзком рок-образе с элементами глэм-рока: черное кожаное болеро с фактурной отделкой на плечах она сочетала с укороченным топом с заклепками и кожаными брюками-клеш. У Ольги Бузовой было куда более романтичное настроение. Артистка появилась в нежно-голубом длинном платье-макси из полупрозрачной ткани со шлейфом, дополнив образ сверкающим чокером, массивными серьгами, браслетом и остроносыми туфлями в серебристых блестках.

Анна Семенович и Алексей Петрухин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не осталась без внимания и Анна Семенович. Певица появилась вместе с Алексеем Петрухиным, которого, журналисты почему-то приняли за ее супруга. «Как можно (перепутать – Прим. ред.)? Он волосатый, черный, мой супруг. А Алексей у нас не такой волосатый. Это Алексей Петрухин, и мы сегодня поем потрясающую дуэтную песню "Раздели со мной лето"», - рассказала Семенович. Артистка также призналась, что практически не расстается с обручальным кольцом: снимает его только перед сном.

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