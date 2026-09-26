Бут: У всех партий, которые пошли на выборы, было желание поддержать президента

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 25 сентября, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышел десятый выпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова».

Три примечательных фрагмента нашей передачи мы уже опубликовали.

Предлагаю вниманию читателей еще один очень важный отрывок передачи, посвященный завершившимся на днях в стране выборам.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Виктора Бута и участвующего в нашей программе военкора «Комсомолки» Григория Кубатьяна роднит то, - и это уникальный случай для «Русского дозора»,- что вы, дорогие коллеги, были в гуще избирательной кампании. Григорий взял отпуск… А Виктор два месяца не жил дома - даже супруга Алла Юрьевна все время была вместе с вами в командировках. А теперь - о содержании самой предвыборной кампании… С кого начнем?

В.Бут:

- Давайте с Григория…

А.Гамов:

- Григорий, давай, колись. Где ты был? Вместе со «Справедливой Россией»…

Г. Кубатьян:

- Александр, я сам себя не очень видел в качестве депутата, но в партии решили попробовать.

А.Гамов:

- Ты был там в качестве паровоза?

Г.Кубатьян:

- Надо тогда объяснить - что это значит.

А.Гамов:

- Ну, объясни…

Г.Кубатьян:

- Все партии так или иначе зовут в свои ряды людей известных, медийных. Почему вот в одной известной партии было такое большое количество артистов, спортсменов… То есть, людей, которые на слуху. Человеку проще проголосовать за того, кого он знает. Вот в этом и состоит проблема выборов, как правило, особенно в Госдуму.

А.Гамов:

- Ты с медалью участвовал или нет? С книгами своими?

Г.Кубатьян:

- Да ты что? Нет, конечно… (Военкор «КП» Кубатьян - участник боевых действий, был ранен, награжден медалью Суворова, автор нескольких книг. - А.Г.)

Если говорить про Петербург, а я там родился, всю жизнь прожил. Но последние годы - из-за того, что сейчас работаю в федеральной «Комсомольской правде», живу и прописан в Москве.

Естественно, меня во всех бюллетенях прописали: «Место жительства - Москва».

А избиратель как рассуждает? «Ну, что москвич знает о нашей жизни и о наших проблемах?»

В общем, эта строчка мои шансы сильно подточила на выборах.

И в целом проблема людей, которые приходят голосовать, они не знают кандидатов… А у них не так много возможностей встретиться и пообщаться с избирателями, рассказать о своей предвыборной программе. В это надо вкладывать много времени, ресурсов, в том числе материальных.

Да надо же и как-то устраивать эти встречи. А многие школы, организации опасаются - как бы не собрать что-то такое, за что потом прилетит… Все-таки - выборы, и все находятся в напряженном состоянии,

И чаще всего побеждает тот, кого уже все знают. Вот на нашем участке и победил Виталий Милонов. Он уже давно в политике, он яркий…

А.Гамов:

- Но я бы за Кубатьяна голосовал…

Г.Кубатьян:

- Кто-то и за меня проголовал, тоже спасибо им…

А.Гамов:

- Виктор, а вы - в составе бригады ЛДПР - исколесили многие регионы России. И в качестве ведущего нашего «Русского дозора» работали дистанционное - то из Питера, то из Крыма, то из Забайкалья…

В.Бут:

- Да, Александр, два месяца не разбирал свой чемодан.

Но я бы отметил три очень важных плюса.

Первый - предвыборная кампания у нас в России проходит компактно, в жестких временных рамках. Не то, что в Штатах - там она затягивается чуть ли не на целый год.

Да, я согласен с Григорием - иногда не хватало времени, ресурсов. Но нельзя не отметить, что в России - уникальная ситуация. Мы обладаем такой избирательной системой, когда любой гражданин, имеющий право голоса, имеет очень хороший выбор и спектр разных предвыборных программ. Это - второй плюс.

И третий - у всех 10 партий, которые пошли на выборы, было искреннее желание поддержать нашего президента и Верховного Главнокомандующего. Народ пошел голосовать и это было рационально.

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