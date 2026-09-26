Полина Диброва ответила на слухи о тайной свадьбе и призналась, что сменила фамилию на Товстик

Полина Диброва. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая жена шоумена Дмитрия Диброва Полина на днях спровоцировала слухи о тайной свадьбе с миллионером Романом Товстиком, к которому она со скандалом ушла от мужа. В своем закрытом аккаунте в соцсетях 37-летняя Диброва поменяла фамилию на Товстик.

Неудивительно, что после этого подписчики принялись поздравлять ее с замужеством. При этом в публичном аккаунте она по-прежнему значится как Диброва.

Полина не комментировала слухи о тайной свадьбе, но на презентации нового сезона телеканала СТС решила, наконец, прояснить ситуацию. На светское мероприятие она пришла вместе со своим нынешним избранником Романом Товстиком.

Модель призналась, что пока официально не вышла замуж за возлюбленного. Однако в своем аккаунте действительно сменила фамилию на Товстик. По словам Полины, она сделала это на эмоциях.

«На меня была заказана атака ботов и хейтеров определенными людьми. Я прекрасно знаю, кем. Это все продолжается определенное количество времени. Соответственно, я разозлилась. Я же понимаю, кто все это делает. Я сейчас уже все поменяла», - рассказала Диброва.

Роман Товстик впервые вышел в свет вместе с Полиной после пластической операции по коррекции век. Фото: пресс-служба СТС.

Судя по всему, под определенными людьми модель имела в виду бывшую жену своего возлюбленного Елену Товстик. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости и обвиняет экс-супруга в том, что он не заботится о детях.

Вероятно, чтобы уколоть соперницу, Диброва решила в своем блоге сменить фамилию на Товстик. При этом Полина уверяет, что заветная свадьба с любимым мужчиной обязательно состоится.

«Мы не расписаны, все впереди, но это обязательно произойдет», - говорит Диброва.

Роман Товстик в этот вечер сопровождал возлюбленную и впервые позировал перед камерами после того, как сделал пластическую операцию. Миллионер решился на блефаропластику – удалил лишнюю кожу век. По словам Полины, Товстик сделал операцию не из желания казаться моложе, а по медицинским показаниям – мол, из-за нависания верхнего века у него начало портиться зрение. Восстановление после хирургического вмешательства прошло быстро.

«За две недели почти все восстановилось. И теперь он с открытыми глазами смотрит на всю ситуацию. Вообще, конечно, для мужчин это редкость. Рома отважный», - сообщила Диброва.