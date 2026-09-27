Ирина Шейк в прозрачном корсете стала главной звездой Миланской Недели моды

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина Шейк стала главной звездой Недели моды в Милане: 40-летняя манекенщица украсила показ итальянского бренда Blumarine. Ирина продефилировала по подиуму в прозрачном корсете.

Модель продемонстрировала женственный и элегантный образ: она нарядилась в черный топ из шифона и длинную многослойную юбку. Стилисты сделали ей макияж в естественных тонах и оставили волосы распущенными.

Ирина на показе итальянского бренда Blumarine. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Новую коллекцию Blumarine разработал креативный директор Давид Кома. Грузинский дизайнер рассказал, что выбрал Ирину Шейк в качестве лица бренда за ее способность воплощать гламур, но при этом быть «достаточно сильной, чтобы демонстрировать уязвимость».

Недавно Ирина дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем непростом пути к успеху. Сегодня она – одна из самых востребованных моделей планеты, но так было далеко не всегда.

«Люди говорят: „О, вы в этой индустрии больше 15 лет“, а я смотрю на них и думаю: „Не совсем“. Фактически я начала серьезно работать в 30 лет. Мне кажется, что с 20 до 30 лет была борьба за своё место под солнцем. Я не оглядываюсь назад и не думаю, что я в этой индустрии десятилетиями. Я чувствую себя новичком», - говорит Ирина.

Модель нарядилась в прозрачный топ и длинную многослойную юбку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В самом начале карьеры ее внешность считали слишком коммерческой для высокой моды: большая грудь, пухлые губы, смуглая кожа. Долгое время манекенщица снималась для каталогов одежды, поскольку на кастингах люксовых брендов в Париже, куда Ирина уехала в 19 лет, она не пользовалась успехом.

«Мама звонила и спрашивала, как у меня дела, а я отвечала: «О, все отлично, мне здесь нравится», но при этом у меня не было денег. Но я не хотела ее волновать», - рассказала модель.

Она жила в квартире еще с несколькими девушками и упорно ходила по кастингам в надежде, что на нее обратят внимание. Ирина признается, что делает это до сих пор, если ей хочется поработать с определенным дизайнером.

«У меня нет ни эго, ни гордости», - говорит модель.

Ирина много работает, но при этом старается уделять как можно больше времени 9-летней дочери Лее от голливудского актера Брэдли Купера. Купер и Шейк были вместе с 2015 по 2019 годы и расстались после слухов о романе актера с певицей Леди Гагой.