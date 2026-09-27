Вслед за Украиной кошмарная зима ждет Европу: Старому Свету придется туго без помощи России

Прошлая зима неприятно удивила Европу холодом и снегопадами. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

На днях еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива, поскольку Старому Свету без дизеля совсем худо. Изданию Financial Times Йоргенсен заявил, что с точки зрения цен на энергоносители эта зима для Европы станет «очень-очень плохой — возможно, худшей с 2022 года».

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с политологом и историком, членом Общественной палаты РФ Владимиром Шаповаловым.

ПО СТОПАМ УКРАИНЫ

- Не только Украину, но и Старый Свет ждет кошмарная зима?

- Да, и эту ситуацию европейцы создали себе сами. Европа с начала 1970-х годов жила за счет энергоресурсов из нашей страны. В этом была основа благополучия европейского общества до настоящего времени. Прежде всего, таких стран, как ФРГ, Италия, Франция. Никакой весомой альтернативы России как не было на европейском рынке, в первую очередь, газа, так и нет.

- Европейские политики не могут этого не понимать?

- Современное поколение политиков в своей русофобии уже не только делает вид, но, возможно, и правда, не понимает вполне масштаба происходящего. Ту нехитрую истину, что с Россией надо жить в мире. А дергать за нитки киевского клоуна — только себе в убыток , и на пятый год конфликта можно это было бы, наконец, осознать. Вместо этого продолжают грозить Москве страшными карами.

РОСТ БЮДЖЕТОВ

- Они и сейчас, накануне зимы 2026-2027, не оставили идею «покончить с Россией» - назло своему населению, да и себе тоже?

- Дважды за 130 лет объединенные силы Европы пытались с Россией покончить. Но закончилось это сначала в Париже, потом в Берлине - крушением этих сил. Сегодня военных ресурсов, достаточных для того, чтобы справиться с современной Россией, у «единой» Европы просто нет. То неладное, что происходит с европейскими «ведущими» армиями, вынуждены признавать не только их военные эксперты, но и генералы. И даже отдельные политики.

- И это при растущих военных бюджетах?

- Бюджеты растут, но в армии не хотят служить ни молодые немцы, ни французы, ни итальянцы, ни британцы. У налогоплательщиков не может не возникнуть вопрос: а куда уходят эти миллиарды? Ведь бундесвер даже не может набрать полноценную бригаду для службы на территории Литвы.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

- Ну, военную несостоятельность они все-таки сейчас лихорадочно пытаются компенсировать, а вот с энергобезопасностью - дело плохо?

- Европейцы сами все сделали для этого. Те же немцы и итальянцы боролись со своей атомной промышленностью - и успешно ее побороли (кстати, в отличие от французов). Итальянцы сейчас впервые за 40 лет атомную энергетику пытаются возродить. Европейцы за пять лет обрубили почти все связи по поставкам энергоресурсов из России, они бурно рукоплескали тем, кто взорвал «Северные потоки». А сейчас они пожинают горькие плоды, и этой зимой никто в Европе не поможет в кризисной ситуации.

- Американцы не помогут?

- Надеяться на Вашингтон Брюсселю смысла нет. Даже если в ноябре к власти в конгрессе придут демократы. Вообще-то, войну с европейской экономикой еще Байден начинал, переманивая за океан лучшие производства, ведущие бизнесы — по принципу «умри сегодня ты, а завтра я». И кто бы ни пришел в конгресс, кто бы не пришел в Белый дом уже после Трампа — политика удушения европейского бизнеса будет продолжена.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

- Какой у европейцев выход?

- Не видно им выхода.

- А Трамп, и правда, американским дизелем не поделится с ними?

- Трамп уже «подставил плечо», запретив экспорт дизтоплива из США. Экспорт нефтепродуктов из стран Персидского залива тоже резко снизился. Нет у европейцев рецепта решения этой «зимней проблемы». Ну, кроме одного варианта: сменить политические элиты и договориться о поставках с Россией.

- Слабо в это верится, им же тогда и на Украину придется махнуть рукой?

- Ну да, прямо сейчас это — маловероятно. Но в перспективе - может быть. Банкротство нынешних европейских элит их избирателям все очевиднее. Возможно, обществу в ведущих странах хватит сил заменить проворовавшиеся элиты национально ориентированными политиками.

- Вы кого имеете в виду — лидеров АдГ или Национального фронта?

- Я довольно скептически отношусь к этим политикам, но несколько примеров привести могу. Вроде Орбана, который начинал как либеральный политик, или премьера Словакии, или даже Бельгии… Кто-то у власти, кто-то может вернуться...

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