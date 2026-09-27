После ударов по цифровым центрам «Датагрупп», «Парковый», United DC и двух заходов по «Космонове» в бизнес-центре «Протасов» Минобороны в качестве цели называет центр обработки данных «Водафона». Фото: REUTERS.

Массированные удары по Украине: цели атак в Киеве

Главное снова в Киеве. После ударов по цифровым центрам «Датагрупп», «Парковый», United DC и двух заходов по «Космонове» в бизнес-центре «Протасов» Минобороны в качестве цели называет центр обработки данных «Водафона». Столичная администрация пишет о пожаре в пятиэтажке в Соломенском районе Зато эффект прошлых ударов виден и без заявлений. В субботу, после «Космоновы», из эфира выпали «Новини.LIVE», «Ми — Україна» и «Армія TV», телемарафон отключился вместе с серверами. В MEGOGO объяснили предельно честно:

«Поскольку физически повреждён сам первоисточник, нам сейчас просто нечего транслировать».

ВС РФ поразили логистический центр "Залмер групп"

Красиловка под Броварами. В сводке — «Залмер Групп», по адресу это складской комплекс логистической группы Zammler. Ещё 3 сентября компания объявила, что её складская структура останавливает работу из-за регулярных атак. Пустовать площадка не стала.

Николаев. Два склада дронов и боевых частей к ним. С той стороны признают лишь взрывы вечером в субботу и пожар, о котором писали жители. Областная администрация отчиталась о повреждённых домах и СТО в пригородных громадах, по самому городу — ни слова. Адрес знакомый: 10 сентября Минобороны уже докладывало о складе с беспилотниками в Николаеве, 13-го — о логистических центрах под городом.

Ильичёвка в Одесской области — третий прилёт за две недели. 13 сентября — «Новая почта» и цеха по сборке беспилотников, 23-го — логистический центр с европейскими грузами. Теперь «Дрон Калинш», где, по данным Минобороны, хранились FPV-перехватчики. Средство против наших «Гераней» выбивают на складе, в воздух оно так и не поднимется.

Килия. Город на Дунае, напротив — румынский берег. Украинские паблики так и пишут: «Атака у границы с Румынией», будто это отягчающее обстоятельство. Измаильская райадминистрация признаёт удар по портовой инфраструктуре, пожар и отсутствие пострадавших.

Минобороны уточняет: штаб военно-морской базы «Восток», пункт погранслужбы, четыре хранилища и причалы. Дунайские порты — Рени, Измаил, Килия — в работе с начала августа. В первой декаде сентября их не трогали. Вернулись.

И море. Сухогруз с военным имуществом и грузами двойного назначения поражён на подходе к Одессе. Только за неделю с 19 по 25 сентября Минобороны насчитало 18 поражённых судов.

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