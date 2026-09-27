Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В «Манеже» стартовала Московская неделя моды, в которой примут участие более 350 дизайнеров. В течение шести дней пройдет почти 100 показов. Свои коллекции покажут как уже знаменитые дизайнеры, так и еще совсем молодые модельеры. Кстати, открыл мероприятие показ студентов Universal University и Британской высшей школы дизайна, на котором мы побывали.
В дефиле вошли образы от разных студентов, поэтому оно получилось очень красочным. На подиуме можно было видеть деним, летящие полупрозрачные наряды, кукольные аутфиты, а также латекс, кожу, шипы.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На наш взгляд, очень свежо и не скучно! Не хуже, чем у некоторых именитых модельеров.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
После показа юных дарований мы посетили традиционный маркет, куда может попасть любой желающий, пройдя регистрацию на официальном сайте Московской недели моды. А вот на показы необходимо приглашение.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Если говорить о трендах, то в моде все так же мех и изделия из него — сумки, верхняя одежда, анималистичные принты (леопард, корова, питон) и кожа с тиснением под крокодила.
Наше внимание также привлек стенд бренда Lesia Lisun российского дизайнера Леси Лисун. Модельер занимается созданием концептуальной одежды, в том числе из мешков, в которых когда-то хранились и перевозились кофейные зерна. Леся собирает «сырье» по всему миру.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
«Мне важно, чтобы все мешки были разными. Потому и принты на одежде тоже разные. Мне нравится фактура мешков. Я долго думала, что из этого сделать. Пальто — идеальный вариант. Еще куртки», — рассказала KP.RU Леся Лисун .
А я примерила шляпу, которая принимает любую форму. На нее можно даже сесть, и ей ничего не будет. Еще у Леси Лисун можно приобрести нишевые духи с ароматом табака, сливы и перца.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Дизайнер из Санкт-Петербурга Дарья Пронюшкина создает вещи из тканых материалов.
«Каждая моя вещь начинается с рисунка и заканчивается тканью. Материал надо еще соткать на ткацком станке. Только после этого шьются изделия. Вещи не тяжелые, как пледик», — поделилась KP.RU Дарья.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Дизайнеры из Костромы сделали коллаборацию с молодежным уличным брендом Heartz и представили уютные кардиганы, напоминающие мягкое покрывало. Все изделия связаны вручную, потому в единственном экземпляре. На создание одного кардигана уходит 4-5 дней.
А завершился день открытия показом дома моды Slava Zaitsev. После смерти сына Вячеслава Зайцева Егора в 2024 году бренд возглавила его вдова Екатерина Ромашкина. Добавим, что Егор, скончавшийся от онкологии, всего на год пережил знаменитого отца.
Екатерина Ромашкина сохранила ДНК бренда, много лет назад созданного знаменитым кутюрье Вячеславом Зайцевым. Богатые ткани, сложная вышивка, перья, кружево, многослойность — каждый образ на подиуме выглядел, как произведение искусства.
Еще нам понравилось, как Екатерина интегрировала и обыграла русские кокошники. Особенно эффектно смотрелся красный кокошник, дополненный оранжево-зеленой бахромой. Головным убором был дополнен образ с костюмом с этническим принтом.
Чем еще нам запомнился день открытия седьмой Московской недели моды? Конечно же, нарядными гостями. Мы уже рассказывали про самые странные образы, а теперь делимся подборкой просто красивых луков.
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