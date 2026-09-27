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Звезды27 сентября 2026 9:22

Открытие Московской недели моды: дерзкие образы от студентов модных вузов, одежда из кофейных мешков и роскошный показ Зайцевафотовидео

В столичном «Манеже» открылась седьмая Московская неделя моды
Ольга РОДИНА
Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В «Манеже» стартовала Московская неделя моды, в которой примут участие более 350 дизайнеров. В течение шести дней пройдет почти 100 показов. Свои коллекции покажут как уже знаменитые дизайнеры, так и еще совсем молодые модельеры. Кстати, открыл мероприятие показ студентов Universal University и Британской высшей школы дизайна, на котором мы побывали.

В столичном «Манеже» открылась седьмая Московская неделя моды

В дефиле вошли образы от разных студентов, поэтому оно получилось очень красочным. На подиуме можно было видеть деним, летящие полупрозрачные наряды, кукольные аутфиты, а также латекс, кожу, шипы.

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На наш взгляд, очень свежо и не скучно! Не хуже, чем у некоторых именитых модельеров.

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После показа юных дарований мы посетили традиционный маркет, куда может попасть любой желающий, пройдя регистрацию на официальном сайте Московской недели моды. А вот на показы необходимо приглашение.

В «Манеже» работает маркет для всех желающих

В «Манеже» работает маркет для всех желающих

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стилист и спецкор KP.RU Ольга Родина изучила ассортимент маркета на Московской неделе моды (Фото Евгения Гусева)

Стилист и спецкор KP.RU Ольга Родина изучила ассортимент маркета на Московской неделе моды (Фото Евгения Гусева)

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить о трендах, то в моде все так же мех и изделия из него — сумки, верхняя одежда, анималистичные принты (леопард, корова, питон) и кожа с тиснением под крокодила.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наше внимание также привлек стенд бренда Lesia Lisun российского дизайнера Леси Лисун. Модельер занимается созданием концептуальной одежды, в том числе из мешков, в которых когда-то хранились и перевозились кофейные зерна. Леся собирает «сырье» по всему миру.

Дизайнер Леся Лисун создает одежду из кофейных мешков

Дизайнер Леся Лисун создает одежду из кофейных мешков

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Журналист KP.RU Ольга Родина примерила шляпу, на которую можно и сесть

Журналист KP.RU Ольга Родина примерила шляпу, на которую можно и сесть

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мне важно, чтобы все мешки были разными. Потому и принты на одежде тоже разные. Мне нравится фактура мешков. Я долго думала, что из этого сделать. Пальто — идеальный вариант. Еще куртки», — рассказала KP.RU Леся Лисун .

А я примерила шляпу, которая принимает любую форму. На нее можно даже сесть, и ей ничего не будет. Еще у Леси Лисун можно приобрести нишевые духи с ароматом табака, сливы и перца.

Дизайнер Дарья Пронюшкина создает уникальные вещи из жаккарда для своего бренда Dari Jacquard

Дизайнер Дарья Пронюшкина создает уникальные вещи из жаккарда для своего бренда Dari Jacquard

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дизайнер из Санкт-Петербурга Дарья Пронюшкина создает вещи из тканых материалов.

«Каждая моя вещь начинается с рисунка и заканчивается тканью. Материал надо еще соткать на ткацком станке. Только после этого шьются изделия. Вещи не тяжелые, как пледик», — поделилась KP.RU Дарья.

Дизайнеры из Костромы сделали коллаборцию с молодежным уличным брендом Heartz

Дизайнеры из Костромы сделали коллаборцию с молодежным уличным брендом Heartz

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дизайнеры из Костромы сделали коллаборацию с молодежным уличным брендом Heartz и представили уютные кардиганы, напоминающие мягкое покрывало. Все изделия связаны вручную, потому в единственном экземпляре. На создание одного кардигана уходит 4-5 дней.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А завершился день открытия показом дома моды Slava Zaitsev. После смерти сына Вячеслава Зайцева Егора в 2024 году бренд возглавила его вдова Екатерина Ромашкина. Добавим, что Егор, скончавшийся от онкологии, всего на год пережил знаменитого отца.

Показ дома моды Slava Zaitsev

Показ дома моды Slava Zaitsev

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Ромашкина сохранила ДНК бренда, много лет назад созданного знаменитым кутюрье Вячеславом Зайцевым. Богатые ткани, сложная вышивка, перья, кружево, многослойность — каждый образ на подиуме выглядел, как произведение искусства.

Показ дома моды Slava Zaitsev

Показ дома моды Slava Zaitsev

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще нам понравилось, как Екатерина интегрировала и обыграла русские кокошники. Особенно эффектно смотрелся красный кокошник, дополненный оранжево-зеленой бахромой. Головным убором был дополнен образ с костюмом с этническим принтом.

Показ дома моды Slava Zaitsev

Показ дома моды Slava Zaitsev

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Показ дома моды Slava Zaitsev

Показ дома моды Slava Zaitsev

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чем еще нам запомнился день открытия седьмой Московской недели моды? Конечно же, нарядными гостями. Мы уже рассказывали про самые странные образы, а теперь делимся подборкой просто красивых луков.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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