Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В «Манеже» стартовала Московская неделя моды, в которой примут участие более 350 дизайнеров. В течение шести дней пройдет почти 100 показов. Свои коллекции покажут как уже знаменитые дизайнеры, так и еще совсем молодые модельеры. Кстати, открыл мероприятие показ студентов Universal University и Британской высшей школы дизайна, на котором мы побывали.

В столичном «Манеже» открылась седьмая Московская неделя моды

В дефиле вошли образы от разных студентов, поэтому оно получилось очень красочным. На подиуме можно было видеть деним, летящие полупрозрачные наряды, кукольные аутфиты, а также латекс, кожу, шипы.

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На наш взгляд, очень свежо и не скучно! Не хуже, чем у некоторых именитых модельеров.

Показ Universal University x Британская высшая школа дизайна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После показа юных дарований мы посетили традиционный маркет, куда может попасть любой желающий, пройдя регистрацию на официальном сайте Московской недели моды. А вот на показы необходимо приглашение.

В «Манеже» работает маркет для всех желающих Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стилист и спецкор KP.RU Ольга Родина изучила ассортимент маркета на Московской неделе моды (Фото Евгения Гусева) Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить о трендах, то в моде все так же мех и изделия из него — сумки, верхняя одежда, анималистичные принты (леопард, корова, питон) и кожа с тиснением под крокодила.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наше внимание также привлек стенд бренда Lesia Lisun российского дизайнера Леси Лисун. Модельер занимается созданием концептуальной одежды, в том числе из мешков, в которых когда-то хранились и перевозились кофейные зерна. Леся собирает «сырье» по всему миру.

Дизайнер Леся Лисун создает одежду из кофейных мешков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Журналист KP.RU Ольга Родина примерила шляпу, на которую можно и сесть Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мне важно, чтобы все мешки были разными. Потому и принты на одежде тоже разные. Мне нравится фактура мешков. Я долго думала, что из этого сделать. Пальто — идеальный вариант. Еще куртки», — рассказала KP.RU Леся Лисун .

А я примерила шляпу, которая принимает любую форму. На нее можно даже сесть, и ей ничего не будет. Еще у Леси Лисун можно приобрести нишевые духи с ароматом табака, сливы и перца.

Дизайнер Дарья Пронюшкина создает уникальные вещи из жаккарда для своего бренда Dari Jacquard Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дизайнер из Санкт-Петербурга Дарья Пронюшкина создает вещи из тканых материалов.

«Каждая моя вещь начинается с рисунка и заканчивается тканью. Материал надо еще соткать на ткацком станке. Только после этого шьются изделия. Вещи не тяжелые, как пледик», — поделилась KP.RU Дарья.

Дизайнеры из Костромы сделали коллаборцию с молодежным уличным брендом Heartz Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дизайнеры из Костромы сделали коллаборацию с молодежным уличным брендом Heartz и представили уютные кардиганы, напоминающие мягкое покрывало. Все изделия связаны вручную, потому в единственном экземпляре. На создание одного кардигана уходит 4-5 дней.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А завершился день открытия показом дома моды Slava Zaitsev. После смерти сына Вячеслава Зайцева Егора в 2024 году бренд возглавила его вдова Екатерина Ромашкина. Добавим, что Егор, скончавшийся от онкологии, всего на год пережил знаменитого отца.

Показ дома моды Slava Zaitsev Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Ромашкина сохранила ДНК бренда, много лет назад созданного знаменитым кутюрье Вячеславом Зайцевым. Богатые ткани, сложная вышивка, перья, кружево, многослойность — каждый образ на подиуме выглядел, как произведение искусства.

Показ дома моды Slava Zaitsev Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще нам понравилось, как Екатерина интегрировала и обыграла русские кокошники. Особенно эффектно смотрелся красный кокошник, дополненный оранжево-зеленой бахромой. Головным убором был дополнен образ с костюмом с этническим принтом.

Показ дома моды Slava Zaitsev Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Показ дома моды Slava Zaitsev Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чем еще нам запомнился день открытия седьмой Московской недели моды? Конечно же, нарядными гостями. Мы уже рассказывали про самые странные образы, а теперь делимся подборкой просто красивых луков.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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