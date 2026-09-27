Ситуация вокруг концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге вновь изменилась. Еще недавно афиша выступлений рэпера на 10 и 11 октября снова появилась на сайтах российского организатора Say Agency и американского партнера тура Access Opera. Теперь же покупателям билетов начали поступать письма, в которых говорится о возможном возврате денежных средств.
На днях зрителям, которые обратились с заявлением на возврат, пришло письмо. При этом само сообщение не является уведомлением об отмене концерта. В письме организатор сообщает, что готовит официальное объявление с актуальной информацией о мероприятии. «Уважаемый зритель! Организатор концерта YE сообщает, что в настоящий момент ведется подготовка официального объявления, содержащего актуальную информацию о мероприятии», — написано в письме.
Таким образом, на 27 сентября окончательного официального решения о проведении или отмене шоу со стороны российского организатора нет. Ранее Say Agency также призвало поклонников набраться терпения и пообещало раскрыть всю информацию в ближайшие дни.
Изначально Say Agency анонсировало два выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Продажи билетов стартовали, однако затем вокруг организации шоу возникли проблемы. В частности, выяснилось, что между площадкой и организатором не был заключен договор аренды. Кроме того, в сентябре петербургские даты на некоторое время исчезли с официального сайта тура Канье Уэста. Позднее, 24 сентября, афиша вновь появилась на ресурсах, связанных с организацией выступлений.
На фоне этой путаницы появились и противоречивые заявления. Ранее сообщалось, что американское агентство Access Opera, являющееся партнером тура Канье Уэста, подтвердило отмену петербургского концерта в переписке с одним из покупателей. Однако позже источник канала 78 в Access Opera заявил, что официального сообщения об отмене от агентства не было. По его словам, неизвестные пытались выступать от имени компании, однако соответствующей публикации не появлялось ни в официальном аккаунте, ни на сайте Access Opera.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
На фоне неопределенности покупатели начали получать письма с разъяснениями о возврате денежных средств. При этом в самом сообщении не говорится, что концерт отменен. Отдельные правила действуют для билетов, купленных в разные периоды. Покупки, совершенные с 17 по 23 августа включительно, проходили в рамках специальной акции. Если организатор примет решение об отмене мероприятия, деньги за такие билеты должны вернуть зрителям в порядке и сроки, установленные российским законодательством.
Билеты, приобретенные начиная с 24 августа, можно вернуть по желанию зрителя. В письме указано, что денежные средства за такие покупки уже возвращаются по поступающим заявлениям. «Билеты, приобретенные начиная с 24 августа 2026 года, подлежат возврату по желанию зрителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возврат денежных средств за такие билеты осуществляется в настоящий момент по поступающим заявлениям зрителей».
Теперь главным днем для поклонников Канье Уэста станет 30 сентября. Именно тогда Say Agency должно опубликовать официальную информацию о концертах: «Наше агентство сообщит всю информацию о концертах Канье в среду. Официально. Ни раньше, ни позже. Пожалуйста, наберитесь терпения».
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