Россиянам приходят письма о возврате билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге. Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация вокруг концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге вновь изменилась. Еще недавно афиша выступлений рэпера на 10 и 11 октября снова появилась на сайтах российского организатора Say Agency и американского партнера тура Access Opera. Теперь же покупателям билетов начали поступать письма, в которых говорится о возможном возврате денежных средств.

Концерт Канье Уэста в Петербурге: последние новости

На днях зрителям, которые обратились с заявлением на возврат, пришло письмо. При этом само сообщение не является уведомлением об отмене концерта. В письме организатор сообщает, что готовит официальное объявление с актуальной информацией о мероприятии. «Уважаемый зритель! Организатор концерта YE сообщает, что в настоящий момент ведется подготовка официального объявления, содержащего актуальную информацию о мероприятии», — написано в письме.

Таким образом, на 27 сентября окончательного официального решения о проведении или отмене шоу со стороны российского организатора нет. Ранее Say Agency также призвало поклонников набраться терпения и пообещало раскрыть всю информацию в ближайшие дни.

Что происходит с концертами Канье Уэста в Петербурге: подробности

Изначально Say Agency анонсировало два выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Продажи билетов стартовали, однако затем вокруг организации шоу возникли проблемы. В частности, выяснилось, что между площадкой и организатором не был заключен договор аренды. Кроме того, в сентябре петербургские даты на некоторое время исчезли с официального сайта тура Канье Уэста. Позднее, 24 сентября, афиша вновь появилась на ресурсах, связанных с организацией выступлений.

На фоне этой путаницы появились и противоречивые заявления. Ранее сообщалось, что американское агентство Access Opera, являющееся партнером тура Канье Уэста, подтвердило отмену петербургского концерта в переписке с одним из покупателей. Однако позже источник канала 78 в Access Opera заявил, что официального сообщения об отмене от агентства не было. По его словам, неизвестные пытались выступать от имени компании, однако соответствующей публикации не появлялось ни в официальном аккаунте, ни на сайте Access Opera.

Билеты, приобретенные начиная с 24 августа, можно вернуть по желанию зрителя. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вернут ли деньги за билеты на концерт Канье Уэста

На фоне неопределенности покупатели начали получать письма с разъяснениями о возврате денежных средств. При этом в самом сообщении не говорится, что концерт отменен. Отдельные правила действуют для билетов, купленных в разные периоды. Покупки, совершенные с 17 по 23 августа включительно, проходили в рамках специальной акции. Если организатор примет решение об отмене мероприятия, деньги за такие билеты должны вернуть зрителям в порядке и сроки, установленные российским законодательством.

Билеты, приобретенные начиная с 24 августа, можно вернуть по желанию зрителя. В письме указано, что денежные средства за такие покупки уже возвращаются по поступающим заявлениям. «Билеты, приобретенные начиная с 24 августа 2026 года, подлежат возврату по желанию зрителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возврат денежных средств за такие билеты осуществляется в настоящий момент по поступающим заявлениям зрителей».

Когда станет известно, состоится ли концерт Канье Уэста

Теперь главным днем для поклонников Канье Уэста станет 30 сентября. Именно тогда Say Agency должно опубликовать официальную информацию о концертах: «Наше агентство сообщит всю информацию о концертах Канье в среду. Официально. Ни раньше, ни позже. Пожалуйста, наберитесь терпения».

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