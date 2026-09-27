Памятник Тиграну Кеосаяну открыли на Кунцевском кладбище в годовщину смерти

На Кунцевском кладбище в Москве открыли памятник режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Фото: социальные сети.

На Кунцевском кладбище в Москве открыли памятник режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Монумент появился в годовщину смерти кинематографиста, который ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Композиция получилась символичной и связанной с профессией Кеосаяна. В центре находится режиссерское кресло, на спинку которого наброшена куртка. На сиденье лежит сценарий фильма «Бессмертные» (эта картина Тиграна Кеосаяна о жизни бывших воинов-афганцев вышла в 2021 году). Монумент установили на Кунцевском кладбище рядом с могилами отца и брата режиссера — Эдмонда Кеосаяна - создателя «Неуловимых мстителей», и Давида Кеосаяна.

Открытие памятника прошло спустя год после смерти Тиграна. В конце 2024 года режиссер перенес клиническую смерть и впал в кому. 26 сентября 2025-го он скончался, так и не придя в сознание. Изначальнопрах Кеосаяна после кремации находился не на кладбище, а хранился дома - об этом ранее рассказывала его вдова Маргарита Симоньян. Теперь же у поклонников появилась возможность отдать дань памяти режиссеру.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Зрителям он запомнился по фильмам «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Ландыш серебристый». Последней режиссерской работой мастера стала картина «Семь дней Петра Семеныча», снятая по сценарию Симоньян. В 2024 году Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств, а в 2025-м — заслуженного артиста России.

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