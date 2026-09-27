Дороги у Алешек усеяны украинскими минами, на которых подрываются мирные люди. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Гражданские подорвались на хохлячьей мине. Четыре человека», - констатирует голос за кадром. Видео прислал русский боец, который воюет под Алёшками — городком на левом берегу Днепра, напротив Херсона. Снято в мае, на восточной окраине. Туман, пустой асфальт, руль мотоцикла в кадре. И впереди на дороге — то, что осталось от людей и их вещей.

Он проверял дорогу на мины перед подвозом на позиции. Подвоз в Алёшки теперь возможен только в сильный туман или дождь — в ясную погоду над трассой висят вражеские FPV-дроны. Его окрикнули. Две женщины и двое мужчин шли пешком, катили рядом велосипеды. И подорвались.

«У одного мужика отрыв обеих нижних конечностей и повреждения верхних конечностей. Не жилец. У второго открытый перелом обеих ног, в сознании, обильная кровопотеря, но не критично. У женщины отрыв ягодицы и повреждение нижней конечности, минно-взрывная. У второй женщины переломы обеих ног, легче всех отделалась, она и позвала на помощь. Я вышел на своих, запросил эвакуацию».

20 минут ожидания — а туман уже тает. Погрузили, и по газам. Сам остался прикрывать, выждал пять минут, двинул следом. Парни из города успели крикнуть: сваливайте быстрее, тумана нет, «полетели птицы».

Довезли двоих: «Женщину, которая звала на помощь и мужика с поломанными ногами. Других мужика и женщину не довезли, вытекли».

Уже в медроте боец спросил раненую: «Ну что, привет хохлам?» «Ай, да как они надоели! Сколько раз просили их: не кидайте, люди же ходят!» Переспросил — хохлов, в смысле? «Ну а кого же? Не вы же их раскидываете!»

Российские сапёры чистят дороги у Алешек каждый день. Фото: Предоставлено "КП".

Наши сапёры чистят эти дороги каждый день. Противник каждую ночь засеивает их заново. На участке до километра за ночь появляются десятки мин. Рекорд, который видел мой собеседник, — 79. За одну ночь. На его снимке — противотанковая ПТМ-1Л украинского производства. Днём трассу добивают FPV-дроны: жгут гражданские машины в Алёшках, в соседних Раденске и Великих Копанях, в Копанях периодически бьют по рынку. Раньше в город хоть как-то заезжали, работали рынок и магазин. «Сейчас — всё. Полная блокада», — пишет боец. На обочинах его фото — искорёженный УАЗ, сгоревшая машина, брошенный самосвал в молоке тумана.

На этом фоне глава украинского МИДа Андрей Сибига написал, что жители Алёшек «вынуждены выживать, питаясь травой и сорняками». И добавил: «Эти страдания имеют чёткую причину и чёткого виновника». Виновник — Россия, которая несёт «полную ответственность» и за катастрофу, и за «гибель невинных гражданских». Ему вторит украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец: дороги вокруг города заминированы, людям не выбраться. Кем заминированы — скромно умалчивает.

Женщина из медроты тоже назвала виновника.

Рецепт несложный. Засеять минами единственную дорогу, по которой люди катят велосипеды. Повесить над ней дроны. Дождаться, когда закончится еда. И на весь мир заламывать руки по голоду, который сам же и устроил.

Письмо боец закончил словами, которые я поддерживаю от первой до последней буквы: «Этот режим должен исчезнуть, как в своё время исчез Третий рейх. Только на этот раз без остатков метастаз, чтоб новые опухоли больше не появлялись».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Украина лепит из Алешек новую Бучу