Егор Крид неожиданно стал объектом обсуждений в сети. Пользователи обратили внимание на изменившуюся внешность артиста после его путешествия по Японии. Фото: Кадр видео.

Егор Крид неожиданно стал объектом обсуждений в сети. Пользователи обратили внимание на изменившуюся внешность артиста после его путешествия по Японии. Поклонники заметили новую прическу, усы и бороду, но больше всего их удивило то, что певец, по их мнению, заметно набрал вес.

Под видео с последнего выступления Крида пользователи принялись обсуждать его внешний вид. Некоторые сравнили артиста с рэперами SQWOZ BAB и Бастой, другие и вовсе не сразу узнали певца. «Капец он крупный стал»; «Эт че он такой большой»; «Я его даже не узнала»; «Это певец Сквозь Бэб?»; «Я думала, Баста. Даже не узнала его»; «А сколько я спала, что с ним?»; «Оскуфился», — пишут пользователи сети.

Сам Крид не стал оставлять обсуждения без ответа. После того как днем в сети начали распространяться фотографии с неудачных ракурсов артиста во время ночного выступления в клубе, он показал видео, снятое из спортивного зала. Следом певец опубликовал сгенерированное с помощью ИИ фото, на котором его лицо выглядит еще более полным. Таким образом Крид, судя по подписи, решил с юмором отреагировать на обсуждение своей фигуры.

Фото: социальные сети Егора Крида

«Ну чуть роллы похавал в Японии, че пристали?» — написал артист в Telegram.

Фото: социальные сети Егора Крида

Кстати, недавно певица MARGO уколола Егора за чувствительность к критике. Причиной стала новость о том, что рэпер нанял специальных людей, которые банят видео с критикой артиста, чтобы они не попадались ему на глаза. «Как сложно ему жить, в таком случае. А потом все-таки что-то попадется, потом скандал, ты не почистил!» - подшутила MARGO, говоря о Криде.

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