Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко отметил день рождения без родителей

Яна Рудковская показала младшего сына Арсения в день его шестилетия. Фото: социальные сети Яны Рудковской

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений 25 сентября отметил шестой день рождения. В этот день мальчик оказался без родителей: отец вместе со старшим сыном Александром находится на соревнованиях в Батуми, а мама уехала по работе в Баку.

Рудковская поздравила Арсения в соцсетях и назвала его «маленьким директором». Продюсер пообещала, что семья обязательно соберется вместе и устроит праздник уже после возвращения. «Happy birthday dear Arsusha. С днем рождения, наш маленький директор! Пусть все твои мечты сбываются! Папа с братьями на стартах в Батуми, мама по работе в Баку! Прилетим и отпразднуем твое 6-летие!»

У Рудковской и Плющенко двое общих сыновей. Старший Александр занимается фигурным катанием в академии «Ангелы Плющенко» и этой осенью дебютировал на международной юниорской арене под флагом Азербайджана. В сентябре спортсмен выступил на двух этапах юниорского Гран-при. В Анкаре Александр занял 13-е место, а на соревнованиях в Батуми смог подняться в топ-10, завершив турнир на десятой позиции.

Фото: социальные сети Яны Рудковской

Пока Александр вместе с отцом находится на стартах, шестилетний Арсений отмечает свой праздник отдельно от родителей.

Кстати, недавно Рудковская резко высказалась в адрес Антона Беляева из-за выступления Вани Дмитриенко. Продюсер обвинила музыканта в том, что он поставил молодому артисту номер под англоязычную ИИ-версию «Седой ночи», похожий на работу Димы Билана и Августа Сентябрева. При этом к самому Дмитриенко у Яны претензий не было: она подчеркнула, что певец не отвечает за выбор номера.