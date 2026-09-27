В меню Нины Хрущевой весной 1960-го было не более 2000 калорий: что ела первая леди

В Москве с аукциона продали архивные материалы, связанные с семьёй Хрущёва. Фото: PhotoQuest / Contributor/ gettyimages

Среди лотов, представленных аукционным домом «Литфонд», в частности, оказался рацион на неделю Нины Петровны Хрущевой, супруги руководителя СССР. Он датирован 9 мая 1960 года.

Содержит десять машинописных листов. Подписан лечащим врачом жены вождя, Е. И. Клеминой и ее личным диетологом, Л.В.Наумовой.

В меню обозначены три основных приёма пищи и три дополнительных: перекусы в 11:00 и 17:00, и прием простокваши на ночь.

На завтрак, в частности, предлагалась морковь тушеная с черносливом и маслом, чай с лимоном и кусочком сахара. На утренний перекус — 150 грамм свежих фруктов или ягод. А вот обед был чуть посерьезнее: 20 граммов зернистой икры, окрошка на квасе с ветчиной и мясом, духовая говядина с овощами и опять таки фрукты. От ужина можно было ноги протянуть — капустный шницель на молоке и яйце и чернослив, фаршированный творогом.

Рацион первой леди «весил» немного — от 1800 до 2000 килокалорий в сутки.

Стоимость данного лота составила всего 12 тысяч рублей.

Весной того же 1960-го Никита и Нина Хрущёвы посетили Францию. В марте прошли официальные приёма во время того визита. И три меню весны-1960 оценили в 35 тысяч рублей.

Другим лотом стали пять листов с рукописными записями самого Никиты Хрущёва. В сопровождении к ним сказано, что эти заметки относятся к Всесоюзному совещанию по вопросам идеологической работы, которое состоялось в конце декабря 1961 года. Указаны , в частности, фамилии известного писателя, тогдашнего редактора «Иностранной литературы» Чаковского и секретаря ЦК компартии Грузии Стуруа.

Начальная цена этих документов составляла 100 тысяч рублей.

Как сообщалось, все три лота попали на торги из домашнего архива Ольги Крейдик. Это вторая спутница сына советского вождя, Сергея Никитовича Хрущева, Героя Социалистического труда, профессора и конструктора-ракетчика, который шесть лет назад умер в США. На торги документы передали наследники Крейдик.