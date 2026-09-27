Смерть Сергея Соседова и Марины Влади, жуткие подробности из жизни Джигана и очередной скандал с Волочковой: главные события шоу-бизнеса

Во Франции скончалась актриса Марина Влади Фото: ТАСС.

Прошедшая неделя принесла сразу несколько трагических известий: умер музыкальный критик Сергей Соседов, а во Франции скончалась актриса Марина Влади, последняя жена Владимира Высоцкого. Россиян потрясла история, связанная с рэпером Джиганом, который якобы, вооружившись, взял в заложники свою прислугу. Тем временем звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов официально оформил отношения с матерью своего сына, а певец Akmal’ устроил необычную свадьбу в Санкт-Петербурге.

Владимир Селиванов женился на матери своего сына

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов 23 сентября зарегистрировал брак с возлюбленной Александрой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов 23 сентября зарегистрировал брак с возлюбленной Александрой в одном из московских МФЦ. Для них этот брак стал новым этапом семейной жизни: в апреле 2024 года у пары родился сын Кирилл. Саму дату выбирали неслучайно — Александра рассказала KP.RU, что паре было важно присутствие в ней цифры шесть, поэтому они остановились на 23.09 и прислушались к советам астрологов и нумерологов.

Akmal’ устроил свадьбу в стиле исторического бала

Певец Akmal’ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Akmal’ и его супруга Александра Куртова отпраздновали свадьбу в Санкт-Петербурге. Торжество превратилось в настоящий бал с историческими костюмами, артистами в белоснежных париках и выступлениями звездных гостей. Перед молодоженами пели Стас Пьеха и группа «БиС». Официально семейная жизнь пары началась еще в конце 2025 года: сначала они совершили никах в московской мечети, а через два дня зарегистрировали брак. Познакомились будущие супруги в соцсетях, а предложение артист сделал Александре во время поездки на озеро Комо.

Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах

Джиган и Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Одна из самых обсуждаемых новостей недели – ситуация, которая произошла в звездной паре еще в начале июля в загородном доме Джигана. По сообщениям СМИ, рэпер несколько часов удерживал персонал, был вооружен гражданским карабином «Сайга 9» и стрелял в одного из охранников. Все это, как утверждается, происходило на глазах у детей, которые от страха прятались в шкафах и писали матери Оксане Самойловой. После произошедшего музыканта отправили на реабилитацию в Израиль.

У сторон конфликта разные версии случившегося. Джиган через адвоката Сергея Жорина заявляет, что снимал клип, а утверждения об угрозе детям не соответствуют действительности. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой должна быть дана правовая оценка произошедшему. 24 сентября Самойлова подала иск об ограничении рэпера в родительских правах: она просит разрешить встречи с детьми только с ее согласия и при условии, что отец находится в трезвом состоянии.

Анастасия Волочкова снова удивила поклонников шпагатом

Анастасия Волочкова устроила очередной необычный балетный перформанс во время вечеринки в Москве. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На минувшей неделе в соцсетях также обсуждали, как Анастасия Волочкова устроила очередной необычный балетный перформанс во время вечеринки в Москве. Сначала балерина продемонстрировала фирменный шпагат прямо в открытом окне здания в центре столицы, а позднее повторила номер возле диджейского пульта в клубе. В этот момент диджей прикрывал рукой трусы артистки.

Сергей Соседов умер на 59-м году жизни

Умер Сергей Соседов. Артисту было 58 лет. Фото: ТАСС.

Телеведущий Вадим Такменёв шокировал россиян новостью о смерти музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Артисту было 58 лет. Соседов много лет работал в музыкальных телепроектах и должен был вновь занять кресло жюри в новом сезоне «ВИА Суперстар». Команда проекта собиралась встретиться 26 сентября, чтобы вместе посмотреть первый выпуск сезона. Такменев сообщил, что Соседов очень ждал этой встречи, а весь новый сезон теперь выйдет в память о нем. Трагедия произошла во время гастролей, музыкальный критик упал с лестницы, из-за чего у него случился отек мозга.

Во Франции умерла последняя жена Высоцкого Марина Влади

Умерла актриса Марина Влади Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась 24 сентября во Франции в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого — супруги прожили вместе несколько лет, вплоть до смерти поэта в 1980 году. После ухода Высоцкого Влади написала книгу воспоминаний о нем «Владимир, или Прерванный полет…». О причине смерти актрисы и месте ее захоронения пока не сообщается.