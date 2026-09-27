«От ”Петрова и Васечкина” до ”Полета навигатора”»: Александр Асташёнок о самых легендарных советских картинах

Александр Асташенок рассказал о главных советских фильмов своего детства. Фото: пресс-служба фестиваля "Алые паруса"

Детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Семёновича Ланового в этом году впервые «припарковался» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

Мальчишкам и девчонкам предстоит погрузиться в увлекательный мир кино: их ждут творческие встречи и мастер-классы, которые проведут известные режиссёры, актёры и продюсеры, просмотр и обсуждение фильмов из Золотого фонда «Мосфильма», совместные съёмки и увлекательные кинопоказы.

Фестиваль «Алые паруса» собрал на своей площадке целое созвездие талантливых актёров, режиссёров и деятелей культуры. Сергей Гармаш, Мария Шукшина, Наталья Бондарчук, Наталья Гвоздикова, Николай Ковбас, Андрей Горбачёв, Олег Комаров, Сергей Чирков, Максим Радугин, Михаил Верещагин, Александр Асташёнок, Влад Дунаев и многие другие примут участие в фестивале, чтобы поделиться своим опытом и вдохновить молодое поколение.

Руководитель фестиваля Ирина Громова привезла детям популярные фильмы и знаковых актеров. Фото: пресс-служба фестиваля "Алые паруса"

Важной частью станет программа «Продюсерское кино», в рамках которой дети под руководством профессиональных наставников снимут собственные короткометражные фильмы на тему легенд «Орлёнка». Юным кинематографистам предстоит пройти путь от написания сценария до монтажа и создания готовой картины. Лучшая работа будет выбрана по итогам голосования Большого детского жюри.

— Настрой у нас потрясающий — на все сто процентов. Ребята заряжают своей энергией, и всё, что здесь происходит, — это настоящий праздник. Мы будем снимать вместе с ребятами кино, но при этом курировать процесс. Для них сейчас главное — проявить себя как личность, как сценарист, как человек, который умеет работать в команде, — говорит певец и актёр Александр Асташёнок.

Татьяна Судец уже не первый год ведет фестиваль Василия Ланового. Фото: пресс-служба фестиваля "Алые паруса"

По словам Асташёнка, в детстве его формировали картины, которые сейчас уже стали классикой советского кино.

— Во-первых, это «Старик Хоттабыч», несмотря на то, что он всё-таки довольно старый фильм. И ещё из моих любимых: «Мио, мой Мио» и «Полёт навигатора». Это не просто рядовые фильмы, это когда ты с головой погружаешься в процесс, отвлекаешься от ежедневной рутины. Тогда были невероятные фильмы, когда смотришь кино и отождествляешь себя с главным героем. Ну и, конечно же, безусловно, советская классика, на мой взгляд, — «Невероятные приключения Петрова и Васечкина». Эти фильмы я и сейчас с удовольствием пересматриваю.

Каждый день в рамках конкурсной программы артисты будут представлять кинопремьеры последних лет, а ребята в составе Большого и Малого детского жюри сами определят лучших актёров и фильмы.